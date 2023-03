Război în Ucraina, ziua 376. Soldaţii ucraineni din Bahmut se plâng că nu primesc sprijin şi muniţie / Kievul anunță că a distrus un turn de observație din Rusia

Cartierul militar general ucrainean a transmis duminică seara că forțele ruse desfășoară ofensive în cinci direcții: Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdivka și Shakhtarsk. Pe de altă parte, în zonele ocupate din regiunile Zaporojie și Herson, trupele ruse duc lupte de apărare.

În ultimele 24 de ore, forțele ucrainene au lovit două puncte de comandă și control și zece zone de concentrare a personalului și a echipamentelor militare rusești, a mai transmis Statul Major de la Kiev. Potrivit raportului, ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, i-a ordonat lui Rustam Muradov, care a fost numit comandant al Districtului Militar de Est al Rusiei în octombrie anul trecut, să captureze cu orice preţ oraşul Vuhledar din regiunea Doneţk. Statul Major ucrainean susține că soldații ruși au refuzat ordinul pentru că au considerat ofensiva fără sens.

Ministerul de Externe al Ucrainei a postat pe Twitter două imagini cu orașul Marinka din regiunea Donețk, transmiţând că se află în ruine. Agenția de știri AP a publicat la rândul ei fotografii din Marinka, făcute cu dronă, care arată scene similare.

“Marinka a fost complet evacuată, nu este nimeni în oraș în afară de soldați. Nu există nicio modalitate ca populația civilă să locuiască acolo. Forțele ruse distrug totul, în mod deliberat”, declara în această săptămână primarul din Marinka.

Ukrainian Marinka in the Donetsk region. It used to be home for around 10,000 people. It used to be a peaceful city. It used to be… until Russia’s war criminals razed it to the ground. Zoom in to see that nothing is left untouched.

Photo: Presidential Office of Ukraine

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine)