Război și pe zidurile din Craiova! „Luptă” cu graffiti între suporteri. Foto

Derby-ul Universitatea Craiova – FC U Craiova 1948 și-a recăpătat renumele în SuperLiga, fiind o confruntare cu o mare încărcătură atât pentru fotbaliști, cât și pentru suporteri. Susținătorii au acaparat mare parte din zidurile din Bănie cu diverse mesaje, dar și denumiri ale grupărilor de ultrași.

Război și pe zidurile din Bănie! „Lupta” cu graffiti între suporteri

Încă de la prima întâlnire din Liga 2 Casa Pariurilor s-au resimțit tensiuni între suporterii FC U Craiova și . Timpul a trecut în Cetatea Băniei, iar orgoliile dintre fani nu au încetat să apară, fiind într-o continuă luptă pentru supremație pe care au transpus-o și pe ziduri.

Rivalitatea dintre cele două formații se resimte de la primi pași în Bănie prin mesajele scrise la orice colț de stradă cu diferite „alinturi” pentru o tabăra sau cealaltă. Lupta pentru supremația din Craiova s-a transpus și pe zidurile orașului pentru suporterii Universității Craiova și FC U Craiova.

Astfel, aproape pretutindeni se pot observa graffitiuri cu denumiri ale brigăzilor de ultrași sau fel și fel de mesaje pentru rivali. Totuși, bătălia orgoliilor se dă pe dreptungiul verde sămbătă, de la ora 21:15, pe stadionul „Ion Oblemenco”, între Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948.

Pe lângă simplele înscrisuri pe zidurile din Bănie, ultrașii și suporterii dedicați gloriilor și-au canalizat puterea și pentru picturi murale. Fanii Universității Craiova l-au picat pe Ilie Balaci, Nicolae Tilihoi, Zoli Crișan și Costică Ștefănescu în apropierea Centrului Vechi, iar ultrașii lui FC U Craiova 1948 pe Cristi Neamțu.

Cu nemulțumiri dintr-o parte și cealaltă aceștia au îngropat securea războiului cu oficialii din Bănie și și-au anunțat prezența la derby-ul Olteniei. Peluza Nord și-a dat întâlnire în Centrul Vechi, locație de unde vor pleca și spre stadionul „Ion Oblemenco”.

Silviu Lung, despre derby-ul Olteniei: „Deschid nișye resorturi noi de voință”

a analizat pentru FANATIK derby-ul Universitatea Craiova – FC U Craiova 1948 din etapa cu numărul 15 din SuperLiga. Legenda din Bănie anunță că trupa lui Corneliu Papură este favorită în fața marilor rivali din oraș pe stadionul „Ion Oblemenco”.

„Luați ca valoare individuală, locul din clasament s-ar părea că echipa domnului Rotaru ar avea prima șansă, dar în asemenea derby-uri ușor, ușor dispare valoare, dispar toate. Probabil că ambițiile și orgoliile vor fi determinante în acest joc.

Asemenea derby-uri deschis niște resorturi noi de voință în care fiecare încerca să se autodepășească. Probabil vom asista la un meci echilibrat, foarte disputat și în care nu există favorită certă. O victorie ar putea să aducă clar un restart.

În ultimul joc cu Rapid am văzut o echipă în creștere, chiar dacă victoria Rapidului a fost meritată. Ce am văzut la Arad în meciul de Cupă m-a surprins plăcut, într-adevăr am văzut un grup unit, o echipă foarte ambițioasă și determinată, ceea ce mă face să cred că ușor, ușor echipa domnului Rotaru își va reveni”, a spus Silviu Lung.