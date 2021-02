Război total între Clotilde Armand și Romprest. Iancu Toader: ”Sectorul 1 poate ajunge ca Napoli”

Avocatul Romprest, Iancu Toader, a dezvăluit că firma de salubritate este dispusă să facă mai multe concesii Primăriei Sectorului 1, pentru a ajuta cetățenii, însă Clotilde Armand le pune bețe în roate.

Scandalul dintre Romprest și Clotilde Armand durează deja de aproape 3 luni, însă cei de la Romprest vor să facă mai multe concesii pentru a mulțumi administrația Sectorului 1.

Cu toate acestea, Clotilde Armand fie nu vrea să mai audă de Romprest, motiv pentru care atrage deja alte firme de salubritate în sector, fie nu mai are bani la buget, așa cum susține viceprimarul Oliver Păiuși.

Sectorul 1 poate să ajungă o groapă de gunoi ca în Napoli

„De ce nu vedem pădurea din fața copacilor. Nicio companie din țara aceasta nu se ridică la nivelul și performanțele Romprest. Rezultatele, capacitatea, performanța. Vă dau un simplu exemplu, când a fost scandalul deșeurilor s-au încercat multe lucruri nelegale: să închei contract prin dispoziția dată de primar, când legea îți permite doar prin licitație.

Cu prețuri modificate de la o zi la alta. În condițiile în care am mers, am propus soluții de diminuare a prestațiilor, renunțare la penalități, termene de grație, soluții care ar degrava primăria de sume imense de bani. Știți ce înseamnă 5.000 de oameni în preajma Crăciunului să nu îi plătești? Știți că a venit Garda de Mediu și a spus că Romprest e în perfectă regulă și a fost amendată Primăria?

Realitatea e că nu se dorește. Am văzut o necunoaștere gravă a instituțiilor, a dreptului administrativ, un dictat. De când își permite un primar să ia decizii unilaterale, când există comisie specială care e împiedicată să își ducă la bun capăt misiunea?

Trebuia să se dea raport în 15 zile, am trecut de această situație. Obligatoriu toate activitățile trebuie să le efectueze Romprest, are exclusivitate prin lege. Am fost în instanțe, s-au contestat contracte, s-au pierdut de către Primărie. S-a constatat că avem drept exclusiv, nu se poate să faci afirmații nefondate”, a declarat avocatul companiei Romprest.

Majoritatea firmelor din București nu își plătesc salubritatea

De asemenea, avocatul a dezvăluit că există firme care nu își plătesc salubritatea, iar dacă acest lucru s-ar schimba ar ajunge banii pentru a plăti compania.

„Nu aveai voie să închei contract cu ADP, e sub bugetat și are contract tot cu Romprest. Dacă spune că nu sunt bani de ce nu își plătește facturile care n-au fost contestate, sunt de luni de zile. Toate direcțiile de specialitate au spus că prestația a fost perfectă, fără neconformități. De ce, se spune că reprezintă recunoaștere din partea vechii administrații.

De la dânsul viceprimar a venit propunerea de eșalonare pe 6 luni, Romprest a spus pe 8 luni, cu 3 luni de grație. Fără penalități! Să asigurăm dreptul la viață, e atentat la viața cetățenilor din Sectorul 1.

Da, asta se va întâmpla, nu vom mai ridica gunoiul din Sectorul 1. Există o lege, un contract. Doamna Armand nu poate fi și judecător și călău. Dacă cetățeanul e cel lezat, nemulțumirea lui trebuie să se îndrepte către primărie. Am spus că vrem creanțele, am zis că nu e în interesul cetățeanului. Nu dezinformați.

Stimate domnule viceprimar, vă amintesc că dumneavoastră ați spus, ați antamat propunerea de eșalonare a creanței istorice în 6 luni. Am cerut măcar creanțele pentru prestațiile curente. Spuneți că nu sunt bani. De ce nu spuneți că oferta Romprest v-a adus și soluții financiare prin care să vă degrevați costurile și bugetul. De ce nu încercați să fiți transparenți până la capăt. Să spuneți că v-a arătat Romprest cum se pot colecta bani, cum nu luați măsuri clare de sancționare care ar putea să aducă bani în bugetul local.

Firmele din Sectorul 1 nu-și plătesc gunoiul. Nu toate. S-ar face venit de zeci de milioane, dar nu vrem banii acum, vă lăsăm o perioadă. Aceeași situație era și acum câiva ani. 50 de milioane sunt costuri pe comenzi suplimentare de pandemie.

Nu vreau să mă gândesc ce înseamnă munți de gunoaie. Amintiți-vă ce s-a întâmplat în Napoli, Atena. Găsim soluție pentru eșalonare”, a completat Iancu Toader.

Viceprimarul Sectorului 1 susține că nu sunt bani pentru salubritate

Viceprimar Oliver Păiuși a intrat în direct la B1 TV și s-a apărat în conflictul cu Romprest, afirmând că primăria Sectorului 1 nu are bani în acest an pentru că i-a fost diminuat bugetul cu 300 de milioane de euro.

„Pot să vă spun că avem o comisie mixtă, comisia mixtă are rolul de a detensiona toată problema cu societatea Romprest. Au fost foarte multe facturi neachitate în vechiul mandat. Comisia mixtă e formată din cinci consilieri locali. Am avut întâlniri cu Romprest, Romprest a înaintat o propunere privind reducerea anumitor activități, cum e curățarea rigolei, duminică să nu se mai facă curățenie în prima parte a zilei. Am solicitat ca Romprest să renunțe la frecvența unor servicii.

Romprest a venit cu această ofertă, reducerea ar însemna conform a ceea ce a transmis Romprest o diminuare cu 40 de milioane. Așteptăm mâine un răspuns de la direcția economică și de la direcția de mediu, să ni se comunice dacă oferta Romprest poate fi susținută economic.

Noi avem un buget format din taxele și impozitele pe care le plătesc cetățenii pentru proprietățile din sectorul 1. Aceste taxe sunt în cuantum de 370 de milioane. De la stat primim cu o diminuare de 300 de milioane față de anul trecut. Capitala a solicitat mai mulți bani, prima informare e că vom primi față de anul trecut cu aproximativ 290 de milioane din impozitul pe salarii. Vom avea, din păcate, față de 2018-2019 unde am avut 1.2 miliarde, o să avem buget de 920 de milioane.

Vă confirm că au fost comenzi începute din aprilie, comenzi de 51 de milioane de lei. A fost problema cu facturi neachitate din 2019, care au fost achitate în 2020. Problemă de plăți care a pornit din noiembrie 2019. Trecând peste toate aceste lucruri, mare parte din persoanele juridice nu au contract cu Romprest. Noi facem tot efortul să reușim o hotărâre de Consiliu Local, e o mare problemă inclusiv juridică”, a explicat viceprimarul.

Conflictul dintre Romprest și Clotilde Armand poate transforma Bucureștiul în Napoli

În luna decembrie a început conflictul deschis între Romprest și primarul Clotilde Armand. Primarul a acuzat firma Romprest că primește prea mulți bani, cu toate că are un contract clar cu această firmă și a refuzat să mai își plătească partenerii în ridicarea gunoiului.

În consecință, străzile din București s-au umplut de gunoi pentru că Romprest a refuzat să ridice gunoiul. A fost făcută o excepție, de sărbători, ca semn de apreciere pentru bucureșteni, însă gigantul în salubritate a refuzat să mai lucreze pe gratis.

„Acestă acţiune vine în ajutorul cetăţenilor, pentru a arăta buna-credinţă din partea noastră. Este vorba despre o singură trecere. Asta înseamnă tot Sectorul 1. 1.580 de tone de gunoi conform statisticilor Romprest.

În seara asta va fi o acţiune, pentru a nu deranja cetăţenii ziua. Rugăm cetăţenii să nu mai depună aceste deşeuri în mod necontrolat. Acestea sunt nişte deşeuri puse în mod abuziv pe domeniul public. De aceea nici nu ni se pot imputa nouă, din moment ce nu le-ai pus în pubelă”, a declarat directorul Bogdan Adimi în acel moment.

„Am sperat că se vă da dovada de o minima diligenta pentru a înțelege situația reala precum și impactul economic pe care îl are neplata facturilor restante pentru serviciile prestate și confirmate asupra Operatorului, în condițiile în care la acea data erau depășite de scadența facturi în valoare de peste 85 milioane lei.

Am sperat că se vă da dovada de o minimă diligență pentru a conștientiza specificul și importanța acestui serviciu și, în consecință, că vom stabili, de comun acord, soluții viabile care să conducă la rezolvarea amiabilă a situației, în interesul comun al cetățenilor și al părților contractante. Or, în plenul Ședinței de Consiliu Local, Doamna Primar a negat însăși existenta acestei întâlniri. Am văzut soluțiile unilaterale ale doamnei Primar. Au fost intens mediatizate. Urmează să vedem și urmările acestora”, au completat reprezentanții Romprest.

Primăria Sectorului 1, amendată de Garda de Mediu

Garda de Mediu nu a rămas impasibilă la acest scandal și a amendat primăria condusă de Armand cu 160.000 de lei pentru bomba ecologică creată pe străzile Sectorului 1.

Situația e critică, mai ales că Clotilde Armand refuză să îi plătească pe cei de la Romprest, în ciuda unor decizii judecătorești care obligă Primăria Sectorului 1 la plată.

Admite cererea de încuviinţare a executării silite. Încuviinţează executarea silită, în oricare dintre formele prevăzute de lege, în conformitate cu dispozitiile titlului executoriu.

Fără cale de atac. Pronunţata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 17.11.2020”, se arată în minuta soluţiei dată de instanță.