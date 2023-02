Alina Radi, cântăreața războinică de la Survivor România, a cedat: „Am căzut psihic”

Nu a intrat nici de o lună în competiția Survivor România 2023, dar Alina Radi a ajuns deja la capătul puterilor. Războinica a avut o cădere nervoasă și a spus că vrea să plece acasă, lucru care s-ar putea să se și întâmple, având în vedere că a fost nominalizată spre eliminare.

Alina Radi, cădere nervoasă la Survivor România 2023. Ce i s-a întâmplat Războinicei

gată să-i ajute pe Războinici să câștige, însă după doar două săptămâni a intervenit și prima cădere nervoasă. Artista resimte deja lipsa hranei și dorul de cei dragi, așa că este pregătită să renunțe la aventura din dominicană.

ADVERTISEMENT

Faptul că nu aduce câte puncte și-ar dori, o nemulțumește și o face să se gândească că nu-și merită locul la Survivor. Războinicul care a intrat în competiție în același timp cu ea, dar care deja a a părăsit competiția, să o fi pus pe gânduri pe Alina Radi.

„Eu am căzut psihic. Nu mă așteptam să cad atât de repede. Și astăzi chiar mi-am dat seama că…creierul meu nu s-a conectat nicicum cu picioarele. Am pierdut din nou, m-am demoralizat de tot. Îl visasem și pe copilul meu două zile la rând.

ADVERTISEMENT

”Sunt prea flămândă. Vă jur! Aș mânca din voi”

Am picat psihic, am tot plâns. Eu văd că nu dau randament în situația asta. N-am crezut vreodată niciodată în viața mea că o să spun așa ceva, sunt prea flămândă. Vă jur! Aș mânca din voi.

Mi-aș fi dorit să pot să aduc un punct măcar. Sunt atâtea jocuri în care eu nu mai dau randament deloc. Mi-a părut foarte că nu am putut să-i țin în joc”, le-a spus Alina Radi Războinicilor, după ce au pierdut imunitatea în

ADVERTISEMENT

Alina Radi, propusă spre eliminare la Survivor România 2023

Văzându-i supărarea aprigă, Războinicii au consolat-o pe Alina Radi. Alexandra Porkolab a afirmat că empatizează cu ea, mai ales că și ea are o fetiță acasă. Alexandra Ciomag i-a mărturisit că mai are nevoie de timp pentru a se obișnui cu traseele.

Pe de altă parte, Dan Ursa i-a spus că-și face griji degeaba: nici Crina Matei, nici Mihai Zmărăndescu- concurenții noi de la Faimoși- nu au adus la fel de multe ca ea. Iar Andrei Krișan, unul dintre liderii taberei albastre, a asigurat-o că vor veni și zile mai bune.

ADVERTISEMENT

Războinicii au consolat-o, dar o trimit acasă pe Alina Radi

Cu toate acestea, la consiliul de nominalizare, s-a dovedit că, „strict pe criterii sportive”, aceeași colegi ai Alinei Radi au propus-o spre eliminare. Totuși, Alina Radi nu s-a supărat, ba chiar s-a bucurat că, cel puțin din punct de vedere social, totul este în regulă între ei.

ADVERTISEMENT

„Poate am greșit scena. Am avut un moment al meu, o decădere destul de tristă. Mi-am visat copilul două zile la rând și am avut un moment în care am zis că vreau să plec.

Este foarte greu pentru mine, mi-a fost foarte greu. Poate, dacă cei de acasă mă susțin, o să am ocazia să aduc puncte echipei sau poate Survivor nu e pentru mine”, a spus Războinica Alina Radi în consiliu.