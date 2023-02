Războinicii de la Survivor România, pe marginea prăpastiei. Alexandra Porkolab și Alin Chirilă, acuzații dure: „Îi place să provoace durere”

Tot felul de situații neprevăzute se întâmplă la Survivor România 2023. Alin Chirilă cam a fost pus la zid de colegii săi în ultima perioadă, dar acum dau înapoi și lasă oalele să se spargă în capul Alexandrei Porkolab. Consiliul de nominalizare din ediția de luni, 27 februarie, a fost unul spumos, cu declarații uluitoare.

Alexandra Porkolab vrea să-i facă rău lui Alin Chirilă? Ce s-a întâmplat, de fapt, între Războinici

Liderul ales chiar de Războinici, Alin Chirilă, a fost în ultimele ediții luat în vizor pentru că . Andrei Krișan a promis că va aduce discuția despre asta, dar cea care a luat cuvântul, într-un final, a fost Alexandra Porkolab.

Blondina i-a spus colegului că așa nu se mai poate, că nu se gândește decât la faptul că fetița sa, de acasă, vede la televizor un om care susține că-i place să provoace durere. Alin Chirilă i-a explicat că asta e meseria lui, luptător în cușca de MMA și că-și cere scuze dacă duritatea lui a afectat-o.

Într-un final, au ajuns la concluzia că singurele discuții care vor mai avea loc între ei să fie atunci când se susțin de pe bancă, la jocuri. În rest, aprigul Războinic i-a cerut coechipierei sale să nu-i mai rostească numele, pentru că nu-i mai permite acest lucru.

Alin Chirilă a încălcat regulamentul Survivor România

Între timp, , iar Alin Chirilă și Andreea Moromete au câștigat imunitatea personală. Colanele le-au adus o mare bucurie celor doi concurenți deveniți între timp bun prieteni, care se simțeau în pericol.

Amândoi au intrat în conflicte cu colegii lor în ultima perioadă, iar acum s-au și avântat împreună în mijlocul junglei, îngrozindu-i astfel pe Războinici, care i-au dat dispăruți pentru câteva ore. Deși au vrut să facă o faptă bună și să aducă hrană grupului, au încălcat regulamentul.

Pentru asta, ei au fost sancționați, primind mai puține șanse la joc, dar Alin Chirilă și Andreea Moromete au observat că pe chipurile unora din trib s-a citit dezamăgirea când au auzit pedeapsa „prea mică” pe care au suportat-o.

Alexandra Porkolab, dezvăluiri care i-au lăsat mască pe Faimoși în consiliul de la Survivor România 2023

Astfel, toate aceste tensiuni s-au discutat la consiliul pentru nominalizare, când Alin Chirilă a spus tot ce are pe suflet în fața lui Daniel Pavel. Moderatorul Survivor România 2023 a rugat-o și pe Alexandra să-și spună punctul de vedere vizavi de colegul său, iar ea făcut declarații care i-au șocat pe Faimoși.

„Tensiuni sunt legate de agresivitatea lui verbală, de modul foarte impunător de a face anumite lucruri. Un lider nu face chestiile pe care le face el, nu încearcă să se impună prin forță. La un moment unei foste colege îi venea să o ia de păr și să-i tragă un pumn să-i treacă prin craniu. Că lui îi place să provoace durere. A avut niște momente în care îi venea să ne taie și să ne arunce în pădure”, a afirmat Alexandra Porkolab.

Alin Chirilă a nominalizat-o pe Alexandra Potrkolab spre eliminare

Auzind declarațiile Războinicei, Alin Chirilă a ripostat și a dezvăluit că, de fapt, au fost glume, iar Alexandra Porkolab vrea să-i facă rău pentru că nu a reușit să-l manipuleze, dar a lăsat impresia că tânăra ar fi și puțin geloasă.

„Această fetiță foarte simpatică ascunde o pisică care uneori zgârie rău. Vrea să-mi facă o imagine de om agresiv, de om rău. La un moment dat, m-a luat în pădure și m-a pus să fac strategiile din camp la fete, în așa fel încât să le impun fetelor cu cine să meargă din echipa adversă. Nu am făcut asta. Mi-a și spus că nu-i place tipologia mea de bărbat. Nici mie nu-mi place tipologia ei de femeie, pentru că am o femeie acasă. Consider că doar la femeia trebuie să-i placă”, a menționat Alin Chirilă.

În plus, colegii nu au mai susținut-o pe Alexandra Porkolab, afirmând că Alin Chirilă nu este un om agresiv și că, din contră, își cere scuze chiar și atunci când nu este, de fapt vina lui, spre indignarea Războinicei, care l-a acuzat pe Robert Moscalu că minte și că el a plâns o dată din cauza lui Alin.

De menționat este faptul că Alin Chirilă și Alexandra Porkolab sunt cei mai buni concurenți din echipa Războincilor, dar cu toate că aduce puncte valoroase la jocuri, luptătorul de MMA a nominalizat-o spre eliminare pe colega sa.