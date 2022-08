Războiul lui Cristian Ghinea cu PSD. „Jegoși, tolomaci, cocalari cu cravată, borfași, pesedist la neuron” – insultele folosite de USR-ist în doar trei săptămâni

Cristian Ghinea este un politician „cu fitilul scurt”, căruia nu-i trebuie mult ca să arunce cu insulte la adresa oponenților săi din politică, de obicei prin intermediul postărilor sale pe Facebook. Doar în luna august, Ghinea a postat mesaje pe rețeaua de socializare în care deopotrivă pesediști sau liberali sunt gratulați cu apelative precum „borfași” sau „tolomaci”.

Miniștrii PSD, „jegoși” sau „idioți”

USR și-a cultivat o imagine de partid condus de „oameni subțiri”, care nu se coboară la nivelul injuriilor sau atacurilor sub centură la care recurg politicieni din partidele tradiționale. În schimb, Ghinea face o figură aparte neezitând să folosească injuria, indiferent dacă a fost atacat primul sau nu.

era prost dispus încă de la începutul lunii. Într-o postare din 2 august, legată de fondurile din PNRR alocate pentru împăduriri și perdele forestiere, fostul ministru al proiectelor europene nu se ferea de cuvinte tari: „Chesnoiu, Daea, Ciolacu și Boloș bat câmpii zi de zi” și „Sper să nu fie atât de idioți să strice și acest program din interese meschine”.

Acestă postare de dimineață a fost doar micul dejun pentru USR-ist, întrucât la cină, în seara aceleiași zile, și-a înfipt dinții în ministrul sănătății, Alexandru Rafila, și, colateral, în doi angajați ai Antenei 3, Mihai Gâdea și Mugur Ciuvică. Motivul a fost reprezentat de criticile legate de faptul că fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, a angajați experți externi în consultanță de la Banca Europeană pentru Investiții pentru spitalele regionale.

„Rafila, milionar în euro din munca doar la stat, de ce nu faci tu cu ministerul pesedist proiectele? Cât de jegoși puteți fi să acuzați oameni că au adus BEI pentru proiectare și apoi să continuați tot cu BEI (foarte bine, se pricep) fără niciun fel de scuză? Gâdea, Ciuvică – vedeți, băi, că iau aștia iexpertii pentru spitale, tot ăia de făceați clăbuci că i-a adus Voiculescu. Leprelor!”, scria Ghinea.

Mesaj către Predoiu: „Nu ești, dom’le, deștept, doar fudul”

După câteva zile de relaș, fostul ministru a revenit în forță cu o nouă postare pe 11 august în care o lăuda pe Gabriela Firea, doar ca să poată insulta alți reprezentanți ai puterii. „Budăi, Ciolacu, Boloș și restul tolomacilor – uitați aici model de comunicare: prezinți ceva ce există în PNRR, la care ai contribuit zero, ca fiind ceva frumos și în premieră și de care te ocupi. Și toată lumea te felicită că uite ce deștept ești și ce bine merge”, a scris Ghinea, referindu-se la faptul că Firea și-a asumat meritele elaborării unui proiect de lege privind prevenirea separării copilului de familie, program ce va avea finanțare de 50 de milioane de euro prin PNRR. „Nu se pricepe ea să guverneze nici vreun oraș sau vreun minister, dar Firea are instinct de comunicator”, a comentat Cristian Ghinea într-un acces de surprinzătoare bunăvoință față de un pesedist.

A doua zi a fost rândul ministrului Justiției Cătălin Predoiu să intre în vizorul lui Ghinea, motivul fiind o exprimare pretențioasă a ministrului atunci când a prezentat proiectele de legi ale justiției, exprimare pentru care Predoiu a fost taxat dur:

„Cine mama dracu vorbește la modul “completitudine a informării”? Numai un milițian complexat care vrea să creadă lumea că e deștept. De altfel, întreg discursul lui Predoiu este plin de limbaj de lemn îngrozitor (…) Încerci să citești și ai impresia că bei limonadă cu rumeguș. Omul pare că are o jartea prea strânsă la creier și vrea să semnalizeze că e deștept. Nu ești, dom’le, deștept, doar fudul. În rest, la fel cum te știm.”

Pe principiul „ziua și ministrul”, a fost rândul lui Marcel Boloș să fie luat la ochi, Ghinea având suspiciuni că acesta ar fi orchestrat o tentativă de trucare a concursurilor pentru ocuparea unor posturi în Ministerul Proiectelor Europene. „Ca vechi politruc de sistem, e obsedat doar cum să își bage oamenii peste tot. Șobolăneală birocratică, la un preț imens pentru România (…) Horror personaj!”, spumega Ghinea.

Ghinea extinde lexiconul insultelor: „Pesedist la neuron”

Pe 17 august, Ghinea și-a început ziua cu o nouă critică la adresa lui Boloș în legătură cu , USR-istul vorbind inclusiv de „modul tălâmb de a se exprima în limba română” al succesorului său de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Asta a fost doar încălzirea pentru postarea din seara aceleiași zile, ocazionată de apariția informațiilor legate de contractul de consultanță acordat OMS de către ministrul sănătății, Alexandru Rafila.

„Când ești ipocrit și îți explodează ciunga în freză. PSD au mințit ca porcii despre consultanță și PNRR. M-au acuzat și terfelit gratuit – trebuie să fii prost sau foarte pesedist la neuron să îți imaginezi că eu aș putea lucra pe bani pentru șefii actuali ai PNRR. Dimpotrivă, sunt coșmarul lor, pentru că nu pot fura și le taxez prostiile public. Au învârtit despre mine prostii, sume astronomice, aberant. Zero adevăr. Acum li se sparge balonul de ciungă în păr”, a scris Cristian Ghinea.

De o deosebită atenție s-a bucurat Rafila mai ales că acesta s-a justificat afirmând că acel contract a reprezentat de fapt o economie față de suma prevăzută în PNRR-ul elaborat pe vremea ministeriatului lui Ghinea.

„Băi, dar dacă tot m-ați porcăit atât, de ce nu faceți economie la buget și nu renunțați de tot la consultanță? Eu am zis că Ministerul nu știe să facă spitale și să luați experți. Ok, voi ziceți că are PSD experți. Faceți cu PSD-iști. Rafila, pentru căcaturile spuse despre mine, pentru onoarea mea o sa mor cu tine de gât! Tu chiar furi banii de acolo. Lupa e pe tine. Iexpertule!”, a încheiat Cristian Ghinea.

PSD contraatacă fără succes

Celor de la PSD le-a luat aproape două zile să decidă că pot riposta în același stil, invocând faptul că, pe vremea când era ministru Ghinea a venit la o conferință de presă încălțat cu sandale.

„Negociatorul în sandale Cristian Ghinea a cedat nervos în fața evidenței! Și înjură! Atât poate un userist! O avalanșă de sudalme, nu de argumente, prin care negociatorul în sandale Ghinea își exprimă frustrarea că PSD chiar face PNRR! Mai ieftin, mai bine și fără firmele de casă ale acestor impostori care au trăit toată viața lor din consultanță pe nimic! (…) Voi toți din USR trebuie să vă încolonați la pușcărie pentru că ați girat achiziția a milioane de doze inutile de vaccin, pentru care plătim acum UN MILIARD de euro! Ghinea, nu sunt bani de sandale în PNRR pentru tine! Du-te și muncește ceva pe bune!”, se spune într-o postare de vineri seara pe contul de Facebook al PSD.

Dacă social-democrații au crezut că i-a închis gura turbulentului USR-ist, iluziile le-au fost spulberate rapid. În mai puțin de o oră de la postarea PSD a venit și replica lui Ghinea, cu un nou val de insulte.

„Ciolacu, șomer până la 40 de ani, cu facultate din aia de debara și făcută la bătrânețe, revoluționar fake cu indemnizație, prieten cu Omar Hayssam. Grindeanu ăla care a scris o carte secretă. Rafila-4 milioane euro avere de la stat. Ăștia au probleme cu sandalele mele. Fabulos. Toată gașca de borfași nu fac spitale pentru că eu am purtat sandale când eram ministru”, a ripostat Ghinea.

Departe de a fi rușinat de episodul cu sandalele, USR-istul face din acestea un motiv de mândrie. „Numai în capul vostru de cocalari la cravată e ceva aiurea să porți sandale. Hai sictir! Am aceleași sandale și acum și sunt minunate”, a încheiat Cristian Ghinea.