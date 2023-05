Răzvan Botezatu, cheltuieli uriașe cu vacanța alături de iubit: ”Mi-a făcut o rană groaznică”

ne-a povestit, în exclusivitate, totul despre superba vacanță din Aruba pe care a trăit-o la intensitate maximă. Pentru că este mai zăpăcit din fire, așa cum chiar el se autodescrie, Bote a avut parte de neplăceri în relația cu iubitul lui. Dar nu e panică deloc! Vacanța le-a rezolvat pe toate! Cei doi nu doar că s-au împăcat, dar se și înțeleg mai bine ca niciodată.

Răzvan Botezatu, vacanță de 15.000 de euro: „Totul a fost foarte scump”

A muncit pe brânci și a pus la „saltea” bănuț cu bănuț, pentru a ajunge în Aruba. A vizitat cele mai frumoase locuri și a trăit cele mai intense experiențe. Intens a fost totul și pentru , căci vacanța l-a dus la 15.000 de euro.

În exclusivitate pentru FANATIK, simpaticul fost prezentator de la Antena Stars a dezvăluit că această plecare a fost una de bun augur pentru el și iubitul său, având în vedere despărțirile și împăcările dintre cei doi, din ultima perioadă.

Răzvan Botezatu: „Totul a fost extrem de scump”

Ce faci, Bote? Ți-ai revenit după superba vacanță în care ai fost?

– Exact când am plecat de acolo, de-abia ce mă obișnuisem cu fusul orar. Când m-am întors acasă, am fost total dat peste cap. A fost greu să-mi revin cu somnul. A trebuit să iau niște pastile de somn, ca să pot să mă reglez. Dar la cât de frumos a fost acolo, nici nu mai contează.

Chiar, apropo de vacanță… Cum a fost, cum te-ai simțit, ce locuri ai văzut, ce experiențe noi ai trăit?

– A fost superb în vacanță! Am înotat cu broaștele țestoase, am mâncat cu iguana la masă, am putut să ating păsările flamingo. Plajele sunt superbe, apa este extrem de curată și cristalină. Nu am făcut scuba-diving pentru că îmi este frică de rechini! Am vizitat niște locuri superbe. Singura chestie urâtă pe care am trăit-o a fost că am călcat pe un arici de mare, care mi-a făcut o rană groaznică.

Cât de scumpă a fost vacanța? La cât te-a ajuns, cu totul? Avion, cazare, mâncare, bani de buzunar, experiențe, atracții turistice etc.

– Totul a fost extrem de scump, cred că undeva la 15.000 de euro. Erau toate scumpe, la restaurante, la alimentară…

A dat lovitura cu magazinul second-hand!

Cu magazinul cum merge? Ce putem găsi la tine în second-hand? Cum ți-a venit ideea să-ți deschizi un second și de ce ai ales să faci asta în Eforie și nu în București?

– Magazinul merge foarte bine. Cred că asta a fost cea mai bună idee de până acum pe care am avut-o. Aduc lucruri din Europa, din Canada, din America. Chiar dacă sunt lucruri second-hand, vin cu etichetă. Materialele sunt bombiță! Prețurile sunt foarte bune. Oamenii chiar vin la magazin și nu vin doar de prin împrejurimi. Vin și de la București și de peste tot de prin țară.

Cu viața personală cum ești? Îți este dor de televiziune? Dacă ar fi să primești un proiect nou la TV, l-ai accepta?

– Cu viața personală sunt foarte bine, mă înțeleg foarte bine cu iubitul meu. Încă puțin și anul acesta facem 3 ani de relație. Spre sfârșitul anului sper să mai plecăm într-o vacanță frumoasă. Vara asta rămânem pe poziții să mai facem bănuți. Ne mai certăm, ne mai împăcăm… El e mai calm, eu sunt mai zăpăcit.

Răzvan Botezatu, despre relația cu iubitul: „Eu fac numai prostii”

Eu fac numai prostii, el mă ceartă. Da, îmi doresc foarte mult un nou proiect în televiziune. Mi-a plăcut foarte mult la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, deși am stat foarte puțin. Măcar așa, o dată pe an, merge un proiect de televiziune, pentru că televiziunea rămâne pe locul 1 pentru mine, cea mai mare pasiune. Sincer, îmi doresc mult să merg la America Express. Și la Survivor mi-ar plăcea!

Hai să vedem și cu viața amoroasă… Ultima dată când am vorbit ai povestit că ești super bine. De ce te-ai despărțit de iubit? Există altcineva în viața ta acum sau îți faci de cap singur?

– De iubi m-am despărțit ultima dată 2 luni, am stat separați. Dar acum ne înțelegem mult mai bine. Practic, vacanța asta a fost un cadou de împăcare, să ne regăsim.

Răzvan Botezatu se luptă cu kilogramele: „Am ajuns de la XL la XXL”

Rețelele de socializare îți aduc bani? Insta, TikTok-ul…

– Nu prea mai intru pe TikTok, pentru că nu mai am mult timp. Dar am rămas cu colaborările mele, cu comunitățile mele, cu reclamele mele. Online-ul, în zilele noastre, produce foarte mulți bani.

A fost ziua ta de naștere destul de recent. Cum te simți că „ai mai îmbătrânit” cu un an?

– La 33 de ani, m-am îngrășat. Mă lupt cu kilogramele și încerc toate dietele, dar nu-mi reușește niciuna. Am ajuns de la XL la XXL.

Cum e vremea pe litoral? Merge de o baie?

– Când eram mic, mergeam de 1 mai cu clasa să facem baie. Acum s-a schimbat vremea, s-a schimbat temperatura, apa e rece.

Ce plănuiești pentru vara 2023? Mai fugi pe undeva?

– Vara asta rămân pe poziții cu magazinul. O aduc pe mama acasă de tot. Trebuie să investesc niște bani pentru a construi o anexă la casă, pentru a se muta mama. În rest, cu online-ul, cu magazinul, cu tot ce se poate. Ne distrăm de la iarnă!