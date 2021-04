Răzvan Burleanu laudă realizările sale la FRF: „Am încheiat anul cu un surplus de 1,8 milioane de euro!”

Răzvan Burleanu e mândru de ceea ce a realizat la Federația Română de Fotbal și a anunțat că a încheiat anul cu un surplus de 1,8 milioane de euro.

Președintele FRF a făcut precizări importante în cadrul unei conferințe de presă, în care a abordat mai multe subiecte precum controlul ANAF, regula U21 și datele pentru finala Cupei României și calendarul pentru noul sezon din Casa Pariurilor Liga 1.

Contestat și atacat din toate părțile, Burleanu le dă peste nas adversarilor săi și a declarat că la FRF nu s-a descoperit nicio ilegalitate, iar în doar câteva luni s-au adus sponsori care au încheiat contracte în valoare de 2,5 milioane de euro.

Răzvan Burleanu anunță că „vistieria” FRF e plină: „Am semnat contracte în valoare de 2,5 milioane de euro”

Răzvan Burleanu declară entuziasmat că politica de management implementată de el la FRF a fost un adevărat succes, iar forul național a atras în doar câteva luni mai mulți sponsori care au încheiat contracte de sponsorizare de 2,5 milioane de euro.

„Le sunt recunoscător tuturor partenerilor, pentru că au avut încredere în mine și în federație, pentru că niciun sponsor nu s-a retras. Din noiembrie și până în prezent am semnat 7 noi contracte de sponsorizare, în valoare de 2,5 milioane de euro. Acest lucru înseamnă că toate principiile de bună guvernanță ale noastre au funcționat”, a precizat „boss-ul” de la FRF.

În plus, Burleanu a mai revendicat încă un succes și a dezvăluit că FRF a avut un profit de 1,8 milioane de euro în 2020, ceea ce a ușurat cu mult criza financiară din acest an: „Am încheiat anul precedent cu un surplus de 1,8 milioane de euro și cu rezerve financiare care ne ajută să avem o lichiditate înaltă în 2021”, a mai explicat acesta.

Răzvan Burleanu: „Am plătit mereu mai multe taxe decât trebuia!”

Răzvan Burleanu s-a plâns că FRF a plătit întotdeauna mai multe taxe decât trebuia și a precizat că din 2014 nu s-a găsit nicio ilegalitate la federație: „Acum trei săptămâni s-a finalizat controlul antifraudă, început în noiembrie anul trecut. Suntem obișnuiți cu astfel de controale. Încă din 2014, am trecut în fiecare an prin așa ceva. Am trecut de fiecare dată fără probleme de control.

De fapt, am plătit mereu mai multe taxe decât trebuia. Vă comunic că a durat mai mult de cinci luni. Pentru mine și unii colegi de-ai mei a însemnat inclusiv nopți nedormite. La final, am avut un raport de 99 de pagini. O concluzie toată simplă: FRF a respectat toate prevederile legale!

Finala Cupei României se va desfășura la Ploiești, pe 22 mai. Finala Cupei României, la fotbal feminin, se va desfășura la Arad, 6 iunie. Noul sezon din Liga 1 începe pe 17 iulie și se va termina pe 21 mai, urmând ca pe 29 mai să aibă loc barajul pentru ultimul loc de cupă europeană”, au fost cele mai importante puncte atinse de Răzvan Burleanu.

