Răzvan Burleanu, verdict în privința finanțării cluburilor din bani publici: „Statul intervine unde privatul nu dă bani! UEFA nu interzice echipele de drept public”

Președintele Federeației Române de Fotbal a mai spus că UEFA permite cluburilor de drept public să participe în competițiile europene, așadar indiferent cine va fi câștigătoarea cupei, va putea să participe în preliminariile cupelor europene.

Răzvan Burleanu, verdict în privința finanțării cluburilor din bani publici

despre implicarea Statului în fotbal, iar președintele FRF consideră că trebuie să existe un parteneriat strategic între Stat și cluburi: „În primul rând, trebuie să clarificăm aspectul promovării cluburilor din banii publici.

Dacă ne referim la CSA Steaua, clubul e de drept public și nu se poate afilia astăzi la LPF. Doar în fotbal avem o Ligă Profesionistă. Ai 2 posibilități pentru a evolua în Liga 1: ori se modifică legea, ori se trece la un particular.

Dincolo de această inițiativă și forma sub care va fi aprobată sau respinsă, contează mult mai mult o dezbatere publică, cu privire la rolul implicării Statului în fotbal.

În același timp, trebuie să deschidem discuția și să ne uităm cum putem dezvolta fotbalul în România. În opinia mea, consider că Statul trebuie să fie un partener puternic în dezvoltarea fotbalului. Economia actuală nu ne permite crearea unor cluburi solide, care să ne reprezinte în Europa. Drepturile TV sunt cele care fac diferența în momentul de față”.

„Dacă mergem în profunzime, observăm că top 30 de cluburi din România au bugete de peste 175 de milioane de euro. De ce mă refer la top 30? Pentru că sunt 32 de echipe în Champions League.

Dacă ne uităm la nivel național, vedem că cele mai bune cluburi ajung pe la 10-15 milioane de euro, ceea ce reprezintă chiar mai puțin de 10%. Am avansat o propunere în ceea ce privește plafonul deductibil, pentru finanțarea cluburilor de fotbal”, a mai spus Răzvan Burleanu, la TV .

„Statul investește unde privatul nu dă bani!”

„Ca președinte de Federație, nu ne poziționăm nici împotriva nici în favoarea acestei propuneri. Din punctul nostru de vedere, am avut un dialog cu colegii din UEFA pe acest subiect, un club de succes din Europa trebuie să se ducă înspre un buget de 50 de milioane de euro, pentru a se putea bate an de an ca să intre în grupele Champions League.

Dacă ai această formulă de S.A. + ONG, poți să crești foarte mult numărul acționarilor, inclusiv numărul suporterilor și vei avea și la fonduri publice și la fonduri europene, ceea ce un SA nu poate să facă.

Statul trebuie să-și definească foarte clar care e rolul lui. Valoarea drepturilor TV e dat de numărul oamenilor din România și de veniturile acestora.

Avem nevoie de un parteneriat strategic cu statul. Dacă facem o analiză, vom vedea că în estul Europei e întotdeauna o implicare mai mare a Statului”, a

„Dacă mergem în eșaloanele inferioare, fotbalul nu are o stabilitate pentru a se putea dezvolta. Un club de drept public dacă va câștiga Cupa României, va putea ajunge în Europa, nu există niciun impediment.

Polonia, care alături de Turcia, sunt țările în care s-au investit cei mai mulți bani pentru infrastructură. Federația de la Budapesta primește 80 de milioane de euro și 10 milioane de euro de la privați, FRF primește 0 de la Guvernul României, dar aduce mult de la privați. Comparați 26 de milioane de euro cu 90 de milioane de euro.

Mi-aș dori să avem această capacitate, să avem acest moment și să vedem ce poate să facă Statul pentru a susține fotbalul sustenabil. Impactul în 2021, în ceea ce privește directa noastră implicație, era de 398 de milioane de euro. În ceea ce privește sănătatea publică, înainte de pandemie, vorbim de peste 500 de milioane de euro.

În primul rând, rolul Statului e să investească în proiecte, acolo unde privatul nu va investi niciun ban. Averea se polarizează la vârf, iar cluburile mici și medii au de suferit pe termen lung. Dacă Statul va avea inteligența să urmeze planul spus de mine mai devreme, atunci toți partenerii vor avea de câștigat”, a mai spus președintele FRF.