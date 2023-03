Florin Talpan, criză de nervi în direct pe tema palmaresului Stelei: „Răzvan Burleanu e principalul vinovat. Organele Statului trebuie să-l ia la întrebări!”. Video Exclusiv

. Juristul CSA Steaua a intervenit telefonic și s-a luat inclusiv de președintele Federației Române de Fotbal Răzvan Burleanu.

Florin Talpan, criză de nervi în direct: „FCSB trebuia retrogradată în Liga 4, Liga 5!”

Florin Talpan a clacat și i-a ieșit din fire . Juristul Clubului Sportiv al Armatei a aruncat săgeți în stânga și în dreapta și a luat la țintă atât Federația Română de Fotbal, cât și pe oamenii care susțin că FCSB este continuatoarea Stelei.

„Nu există două echipe. FCSB nu este Steaua. Nu mai încercați să spuneți lucrul ăsta, vă rog frumos. FCSB e o echipă precum FC Botoșani. Steaua e Steaua, o singură echipă în România. Nu s-au născut două echipe în România, de ce puneți așa problema. FCSB s-a înființat în anul 2003. Cum o echipă din 2003 poate să dețină un palmares din 1947?

Eu am câștigat toate dosarele care au fost pe rol, FCSB n-a câștigat nimic. Ei încearcă să profite de acest brand, care e un brand uriaș, ne creează în continuare prejudicii și statul român trebuie să se autosesizeze să terminăm odată cu nerespectarea hotărârilor pronunțate de Instanță. Să nu mai încerce nici presa să dezinformeze.

FCSB nu a fost și nu va fi niciodată Steaua. Numai în capul unora care vor răul și ca lucrurile să meargă rău, se dezinformează pun suporterii într-o situație proastă și delicată.

Referitor că la UEFA că ei ar deține palmaresul nu este ok. În calitatea pe care o am la CSA am notificat FRF și UEFA ca să respecte hotărârea pronunțată de Instanță. Faptul că domnul Burleanu nu ne-a răspuns nici până în momentul de față și încearcă și dumnealui, să se creeze această situație, nu știu de ce, că fotbalul românesc e într-o derivă totală.

O să văd acum rezultatele echipei naționale. Domnul Burleanu ar trebui să se ocupe ca naționala să câștige și să urce acolo unde a fost cu ani în urmă, nu să jucă, cu echipe de mâna a 5-a. Deci domnul Burleanu ar trebui să-și vadă de treaba lui și să respecte ce a hotărât Instanța. Că n-a ajuns domnul Burleanu să dea lecții unei insituții de stat.

Domnul Burleanu e principalul vinovat de tot ce se întâmplă pentru că FCSB nici nu trebuia să mai continue când am luat numele în 2017. Această echipă trebuia retrogradată în Liga 4, Liga 5. Că a avut relații și pile acolo, nu e ok.

Trebuie făcut ceva! Nu se poate ca domnul Burleanu să creeze această confuzie în continuare și el să accepte lucrul acesta. Nu respectă? Mai sunt și organe abilitate în țara asta care să îl ia la întrebări. Că nu se poată el să dețină adevărul suprem și noi ceilalți suntem toți necunoscători.

Noi deținem adevărul suprem. Deținem Clubul Sportiv al Armatei Steaua București. Nu suntem nici CSA cum spune toată presa din România că joacă CSA. Nu, e Steaua București! Clubul Steaua București a fost este și va fi. Și pe timpul lui Ceușescu a fost Steaua București, nu CSA”, a răbufnit Florin Talpan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

VEZI VIDEO MAI JOS

Robert Niță: „Ce înseamnă CSA? Cuscra, soacra și amantul?”

În timpul discursului, Florin Talpan a intrat într-un dar și cu Robert Niță, fotbalist care și-a făcut junioratul la Steaua. Actualul rapidist l-a ironizat în stilul caracteristic pe juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua.

Florin Talpan: „Când văd că îi spuneți CSA, când noi suntem Steaua București, chiar mă deranjează”.

Robert Niță: „La intrarea în Complexul Ghencea scrie sus mare CSA!”

Florin Talpan: „Scrie Clubul Sportiv al Armatei Steaua, nu CSA.”

Robert Niță: „A, și CSA ce înseamnă? Cuscra, soacra și cu amantul?”

Florin Talpan: „Spuneți-i Steaua București, nu CSA!”

Robert Niță: „CSA nu are secție de fotbal.”

Florin Talpan: „Cum nu are?”

Robert Niță: „După ce a luat echipa Becali unde ați jucat?”

Florin Talpan: „Steaua are echipă din 1947 și are în prezent”.

Robert Niță: „Spuneți-mi continuitatea. Unde a jucat?”

