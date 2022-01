Răzvan Lucescu, invitat la emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”: “Nu mi-am propus niciodată să îl depășesc pe tatăl meu”

V-ați dorit ca tata să nu fie celebru?

– Nu mi-am pus problema niciodată. Cred că faptul că el a fost cine a fost și că a devenit celebru, mi-a deschis calea către fericire. Eu fac un lucru cu dragoste și pasiune și pentru a fi fericit asta e calea. Mi-a deschis această cale către fericire.

Îl va depăși antrenorul Răzvan Lucescu pe Il Luce?

– Nu mi-am propus asta. Eu mi-am descoperit pasiunea uriașă pentru fotbal prin tatăl meu. Eu trăiesc cu gândul la meciul următor nu la ce aș putea obține sau să mă compar cu el. Nici nu vreau să aud de asta. Sunt mândru că amândoi am avut succes.

Mai pune numele Lucescu presiune pe dumneavoastră?

– Azi nu. A pus de-a lungul timpului o mare presiune, mai ales în adolescență și apoi la începutul carierei de jucător și antrenor. Încercam să iau doar avantajele pe care le-am avut dar au fost momente mai puțin plăcute. „Ți-a făcut tactu echipa, antrenamentele. Te ține în echipă. Fetele se uită la tine din interes”. Acum mă fac să zâmbesc dar am trecut prin multe frustrări.

Cât de tare lovesc cuvintele?

– Mai tare decât palmele. Rămân adânc înfipte în memorie dar sunt acele cuvinte care provoacă un efect pozitiv, în schimb palmele sunt traume și produc de cele mai multe ori efecte negative.

Vă este frică de cutremure?

– Nu! Sunt obișnuit și nici măcar nu le percep pe cele din Grecia. Povestea cutremurului din 77 mi-a marcat viața. Am fost obligați să plecăm atunci din București. Tata nu era un jucător cu bani mulți. Stricăciunile apartamentului din Știrbei Vodă au fost foarte mari. Am plecat la Hunedoara ca să poată acoperi cheltuielile. Am trăit cinci ani de vis acolo. Mi-a dat posibilitatea să am o copilărie fericită, lucru pe care nu puteam să îl am în București. Am avut și șansă în acea nebunie.

Cum iubește Răzvan Lucescu?

– Cu pasiune. Sunt foarte romantic, am focul în mine chiar dacă uneori vreau să îl sting. M-am îndrăgostit la Hunedoara. Eram în clasa a cincea și m-am îndrăgostit de o fată din clasa a șaptea poreclită „Afrodita”. Au fost șase luni. Ne-am despărțit la finalul clasei a cincea. Emoții puternice, fluturi în stomac, nimic mai mult. Nici măcar un sărut.