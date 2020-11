Răzvan Lucescu, destăinuiri după ce a luat Cupa Regelui: „Acolo sunt respectat mai mult decât în România”

Răzvan Lucescu (51 de ani) e pe val la Al Hilal. Antrenorul român a câștigat Cupa Regelui în Arabia Saudită și a ajuns la trei trofee cucerite cu „Real Madrid al Asiei”.

La două zile distanță de la ultima performanță, Lucescu a vorbit despre realizările din carieră, dar și despre momentele dificile pe care le-a avut de depășit după ce s-a infectat cu coronavirus.

Răzvan Lucescu este antrenorul campioanei Arabiei Saudite din luna iulie a anului 2019.

Răzvan Lucescu e „rege” în Arabia Saudită

„Începuturile sunt cele mai complicate, te duci într-un loc în care nu te cunoaște lumea, trebuie să te impui, să ărați tuturor că ești capabil, să îi câștigi de partea ta. Nu e nimic stabilizat la început, există și rezultate mai puțin bune.

E o situație complicată pentru toată lumea, dar a trebuit să ne obișnuim repede.

A fost o perioadă urâtă, am avut șansa să nu ajung la spital, dar 8-9 zile au fost cumplite. Dureri foarte mari în oase, febră foarte mare, mi-am pierdut echilibrul, casa se învârtea cu mine.

Cu două zile înainte de finală, am facut testul, eram pozitiv, dar chiar dacă nu m-am simțit bine, am zis că trebuie sa fiu alături de grup. A fost o bucurie mare, după finala asta, satisfacția era profundă. Ne-am motivat că era al treilea trofeu într-un sezon. Nu foarte multe echipe în lume aveau șansa asta. Satisfacția am simțit-o mult mai profundă. Nu la fel de intensă ca atunci, în Japonia”, a declarat Răzvan Lucescu la PRO X.

Liga Camponilor Asiei, campionatul Arabiei Saudite și Cupa Regelui sunt cele trei trofee obținute de Răzvan Lucescu la Al Hilal .

„Acolo sunt respectat mai mult decât în Romania!”

Răzvan Lucescu și-a amintit și despre perioadă pe care a petrecut-o în Grecia, țară în care a reușit să ia un campionat și două cupe alături de PAOK. Antrenorul român a dezvăluit că printre eleni se simțea mult mai respectat decât în România.

„În Grecia, lumea mă respectă mai mult decât în România. Poate pentru că sunt străin, nu știu de ce, dar așa am simțit. Toate succesele mi-au fost punctate de fiecare dată, nu doar cei din Salonic, și cei din Atena. Au arătat un respect mare pentru ce am realizat acolo, mă face să îi iubesc enorm”, a adăugat Răzvan Lucescu.

