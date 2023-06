Răzvan Lucescu, părere sinceră despre Gigi Becali: „Nu înțeleg de ce se bagă, dar accept! Respect mult ce face el”

Totuși, antrenorul lui PAOK a spus că îl respectă pe patronul vicecampioanei României și îl laudă pentru că investește mulți bani în fotbalul românesc, cumpărând și mulți jucători tineri de mare perspectivă.

Răzvan Lucescu, părere sinceră despre Gigi Becali

Răzvan Lucescu a avut o părere spunând că nu înțelege motivul pentru care patronul FCSB-ului intervine la echipă, însă îl respectă pe acesta pentru investițiile făcute în fotbalul românesc.

„Eu nu sunt de acord cu el, dar măcar a fost sincer. Nu știm ce s-ar fi putut întâmpla, putea să ia 5 campionate la rând, pentru că are marele merit să ia cei mai buni fotbaliști din campionatul României.

Nu înțeleg acest lucru, dar accept. Părerea mea este că un antrenor trebuie să fie antrenor. În străinătate sunt strategii. Sunt mulți și în străinătate care impun un jucător sau altul.

O fac în ideea de a-i promova pe tineri și a-i vinde. Eu respect mult ce face patronul Stelei… FCSB-ului. Pentru mine FCSB e Steaua, eu tot Steaua îi spun”, a mai spus Răzvan Lucescu, la TV .

Gigi Becali nu mai vrea să repete greșelile făcute în ultimii ani la FCSB

despre „seceta” de trofee de la FCSB și a spus că nu vrea să mai repete greșelile făcute în ultimii ani la FCSB: „Ce s-a întâmplat anul trecut nu va mai fi.

Am învățat din datul cu capul de pereți. M-am dat cu capul de pereți și am învățat. Vor fi jucători, două echipe, ca să jucăm și colo, și colo, și colo…

O să atacăm toate trei competițiile. Și Cupa, pentru că aduce bani, devine mai importantă, și campionatul, și grupele Conference. Deci toate vor fi atacate și ca atare trebuie să luăm jucători, să avem lot mai numeros”.

„Nu să jucăm cu niște copii, că lasă bă că se înjumătățesc punctele. Că așa am pierdut vreo trei campionate. Am pierdut cu Voluntari, am pierdut la cutare, lasă bă că avem timp, se înjumătățesc punctele…

Aveam prea mare încredere în echipă, că nu contează. Adevărul că anul trecut tot așa. Am avut încredere în echipă. Și nu m-am înșelat. 21 de puncte aveam la un moment dat față de Gică”, a mai spus Gigi Becali.