Gigi Becali nu vrea să mai repete greșelile care au „blocat-o” pe FCSB pe locul doi: „M-am dat cu capul de pereți și am învățat”. Video

FCSB a pierdut din nou campionatul, pentru al optulea an la rând, iar Acesta este considerat vinovat că se implică total la echipă, dictează transferurile și schimbările, iar antrenorii nu sunt lăsați să-și facă meseria.

Gigi Becali spune că nu va mai repeta greșelile comise la FCSB: „M-am dat cu capul de pereți!”

Gigi Becali și-a recunoscut de fiecare dată intervențiile peste capul antrenorilor, susține că va continua în același mod, dar e dispus să schimbe strategia pentru sezoanele viitoare.

și e gata să facă totul pentru ca FCSB să obțină rezultate în toate competițiile în care va participa. atît din punct de vedere valoric, cât și numeric, care să facă față cu brio pe toate fronturile.

„Ce s-a întâmplat anul trecut nu va mai fi. Am învățat din datul cu capul de pereți. M-am dat cu capul de pereți și am învățat. Vor fi jucători, două echipe, ca să jucăm și colo, și colo, și colo…

O să atacăm toate trei competițiile. Și Cupa, pentru că aduce bani, devine mai importantă, și campionatul, și grupele Conference. Deci toate vor fi atacate și ca atare trebuie să luăm jucători, să avem lot mai numeros.

Nu să jucăm cu niște copii, că lasă bă că se înjumătățesc punctele. Că așa am pierdut vreo trei campionate. Am pierdut cu Voluntari, am pierdut la cutare, lasă bă că avem timp, se înjumătățesc punctele…

Aveam prea mare încredere în echipă, că nu contează. Adevărul că anul trecut tot așa. Am avut încredere în echipă. Și nu m-am înșelat. 21 de puncte aveam la un moment dat față de Gică”, a spus ținută la palatul său din Aleea Alexandru.

Academia FCSB, singurul loc unde Gigi Becali nu se implică: „Nu am timp să fac schimbă ri la copii!”

Patronul FCSB susține că în cei opt ani de când echipa sa nu a mai câștigat titlul de campioană a fost vorba și de mult ghinion, nu numai de lipsă de valoare sau de greșeli comise de staff-ul tehnic și managerial. El a recunoscut apoi că singurul loc unde nu se implică este Academia clubului, iar motivul este foarte simplu: nu are timp de așa ceva.

„Dar ca să vezi cum am pierdut noi campionate. La Iași, au dat ăia în zece oameni un gol. Încă un campionat, cu Dinamo, a făcut De Amorim un 11 metri în minutul 95.

Pe urmă, acum, cu Gică… În campionatul regulat… Era 2-1, am dat gol valabil 3-1, ni l-a anulat, au dat iei pe urmă 3-2. Trei puncte la noi, minus trei la ei fac șase, erau trei puncte în plus la noi în play-off. Plus că acum aveam 2-0… Noi am pierdut campionatul așa, la mustață, din tâmpenie.

Deci nu pot să zic «Domne, ce făcut Becali» și «Cum a făcut Becali» sau că vedeți că nu știu ce… Sau că ce prostii face Becali la Academie. Păi ce, Academia o comand eu? Uite, la Academie nu mă bag. Și nu știu nimic.

Eu sunt vinovatul? La Academie sunt vinovați ăia acolo, care lucrează. Ar trebui să mă bag… Păi dacă mă bag eu și la Academie, nu mai câștigă Farul nimic. Dar nu mă bag. Nu pot să fac schimbările și la copii și juniori. Nu am timp. După aia se apucă Gică și face el schimbările și acolo, mă bate apoi și acolo…”, a încheiat Gigi Becali.