Răzvan Lucescu se compară cu Pep Guardiola: „Am avut presiune ca el și ca Zidane”

Răzvan Lucescu, antrenorul lui Al Hilal, a vorbit despre condițiile pe care le-a întâlnit în Arabia Saudită și a dezvăluit că presiunea la care a fost supus este comparabilă cu cea îndurată de Pep Guardiola.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor al Rapidului a declarat că dorința șefilor clubului său era aceea de a câștiga Liga Campionilor Asiei, iar ratarea trofeului ar fi echivalat cu o potențială demitere a sa.

Lucescu a vorbit și despre excluderea din ediția 2020 a Ligii Campionilor Asiei, cauzată de criza de efectiv în contextul pandemiei de coronavirus. El consideră că Al Hilal a fost nedreptățită.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu se compară cu Pep Guardiola: „Nu câștigă un meci și e contestat”

Fost antrenor al Rapidului, dar și selecționer al primei reprezentative a României, Răzvan Lucescu a ajuns la 51 de ani și și-a găsit stabilitatea în fotbalul din Golf. Tehnicianul o pregătește pe Al Hilal, din Arabia Saudită, formație alături de care a reușit să câștige Liga Campionilor Asiei în 2019.

Lucescu a dezvăluit că s-a simțit pus sub presiune imediat ce a ajuns la clubul saudit și că dorința tuturor oamenilor din anturajul echipei era de a câștiga Champions League, versiunea din Asia.

ADVERTISEMENT

„Când am ajuns aici, mi se cerea Champions League într-un mod obsesiv. Automat mi-am zis: ‘trebuie să câştig. Dacă nu, automat, va veni alticineva’. Uitaţi-vă la Zidane, la fiecare rezultat negativ e contestat şi se pune problema dacă va continua la Real Madrid. Un antrenor ca Pep Guardiola, care a obţinut tot ce se putea în lume şi a schimbat fotbalul, nu câştigă un meci şi e contestat”, a spus Lucescu pentru as.ro.

Fotbalul din Arabia Saudită, peste cel din Liga 1?

Antrenorul de 51 de ani a vorbit și despre dificultatea fotbalului din Arabia Saudită și a declarat că nivelul din Golf este peste cel din Liga 1. De asemenea, Lucescu a spus că satisfacția de a câștiga Liga Campionilor Asiei a fost una uriașă, însă a și setat niște standarde foarte ridicate. În 2019, Lucescu și Al Hilal au reușit să cucereacsă trei trofee.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Când am câştigat Champions League a fost o bucurie intensă. Cel mai important trofeu pe care l-am câştigat. Un trofeu într-o zonă care se dezvoltă foarte mult. Sunt antrenori de valoare, jucători aduşi pe bani foarte mulţi. Când am ştiut că am realizat această importantă performanţă, că suntem o echipă care a făcut istorie în Arabia Saudită, am simţit o satisfacţie nu atât de mare, dar foarte profundă.

O ieşire dintr-o presiunea pe care mi-o puneam: să câştig, să câştig. În continuare îmi doresc să câştig şi urăsc să pierd, am nopţi urâte de tot după înfrângeri, dar am şi această linişte, care vine în special de la cele trei troefee cucerite cu Al Hilal într-un an”, a mai spus fostul selecționer.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu susține că eliminarea din 2020 a fost provocată de interese obscure

Fiul lui Mircea Lucescu susține că anul 2020 a fost unul bun din punct de vedere profesional și personal, însă este dezamăgit de eliminarea din Liga Campionilor Asiei. Formația sa, Al Hilal, a fost exclusă din competiție după ce a fost lovită de coronavirus și a rămas cu prea puțini jucători disponibili.

„Din punctul meu de vedere aș spune că este un an excelent pe plan personal. Ceea ce se întâmplă în lume este o dramă, dar de fiecare dată când omenirea a avut astfel de probleme a reușit să treacă peste. Pe plan sportiv, am câștigat campionatul, Cupa.

ADVERTISEMENT

A fost acea frustrare din Champions League, când am fost scoși pe nedrept din competiție. Dar noi câștigasem grupa și asta mie, ca antrenor, mi-a dat o linișite și convingerea că am făcut tot ce a depins de noi ca pe teren să câștigăm. Asta a fost marea nedreptate, pentru că finala Champions League s-a jucat sâmbăta trecută, era timp suficient să se dispute.

În spatele acestei eliminări cred că sunt și foarte multe interese. Există interese obscure, aici a fost mai pe față făcută această poveste. Eram o echipă în mare formă, determinați să câștigăm. Eram favoriți și probabil se dorea o altă câștigătoare, altfel nu îmi pot explica”, a mai spus Lucescu.