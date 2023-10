Răzvan Lucescu, un nou scandal cu arbitrii greci. „O rușine! Nu suntem proști”

PAOK a făcut egal cu Panathinaikos, scor 2-2, în deplasare. Formația antrenorului român a condus în două rânduri în derby, însă gazdele au reușit să egaleze în ambele momente, ultimul gol fiind marcat în ultima fază a prelungirilor. După derby, Răzvan Lucescu a făcut un atac la adresa arbitrajului.

Răzvan Lucescu, atac la adresa arbitrajului după derby-ul Panathinaikos – PAOK 2-2

Răzvan Lucescu a făcut un atac la adresa arbitrajului din Grecia. După ce PAOK a fost egalată de Panathinaikos, scor 2-2, în ultimul moment al prelungirilor, antrenorul român a răbufnit. Lucescu Jr. s-a arătat total disprețuit de modul în care centralul partidei a tratat meciul, după ce PAOK a condus de două ori, cu 1-0 și 2-1.

ADVERTISEMENT

“Este o rușine! Fotbalul ar trebui jucat cu fair-play, nu ar trebui să primească nimeni ajutor. Panathinaikos a fost ajutată de arbitru. Golul de 2-2 a venit după finalul minutelor de prelungire acordate. Nu este o competiție corectă.

Mai bine se decide cine câștigă titlul dinainte să înceapă campionatul. Este exagerat ce se întâmplă. Nu suntem proști. Asta nu e competiția pe care ne-o dorim, dar noi nu putem controla situația. Sunt echipe care știu că vor fi ajutate și pot să acționeze altfel în teren, știu că vor primi ajutor de la arbitru.

ADVERTISEMENT

Este deja prea mult. Panathinaikos a presat bine în prima repriză, este o echipă bună, nu are nevoie să fie ajutată de arbitru. Noi suntem tratați altfel față de celelalte echipe. Cu Aris, de exemplu, trebuia ca adversarul să rămână în 10 oameni, dar arbitrul nu a vrut să acorde al doilea cartonaș galben.

Fazele în care suntem implicați sunt analizate 3-4 minute la VAR. Dacă aceleași faze s-ar petrece în meciurile lui Panathinaikos sau AEK, nu ar dura atât. Rezultatul nu a fost corect”, a spus Răzvan Lucescu, conform grecilor de la .

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat în Grecia

În duelul dintre PAOK și Panathinaikos, terminat la egalitate, scor 2-2, formația lui Răzvan Lucescu a fost dominată de gazde. Chiar dacă egalarea a venit într-un moment controversat, după finalul prelungirilor la ultima fază, Panathinaikos a fost echipa cu mai multe ocazii, dar și cu o posesie mai mare.

La finalul derby-ului dintre cele două formații din Grecia, statisticile de după meci arată că PAOK a fost dominată în ambele reprize. La final, procentul total al posesiei a fost de 63% vs 37%, în favoarea gazdelor. Ocaziile de gol sunt mai multe de partea lui Panathinaikos, 22 vs 5, iar șuturile pe poartă 13 vs 2.

În Grecia, PAOK este pe locul 2 în campionat, cu 14 puncte în 7 etape și se află la 5 puncte distanță de primul loc, Olympiakos. . , la egalitate cu Frankfurt.