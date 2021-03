Răzvan Raț, surprins de alegerea lui Mircea Lucescu: „Eu nu aș merge la Dinamo Kiev!” Cum vede lupta la titlu în Ucraina. Exclusiv

Răzvan Raț a fost surprins de alegerea lui Mircea Lucescu de a antrena-o pe Dinamo Kiev și a mărturisit că nu ar accepta o ofertă din partea fostului său antrenor de a face parte din staff-ul său, fiind un suporter al lui Șahtior în continuare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Raț a jucat nu mai puțin de zece ani la Șahtior și a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că au fost discuții cu clubul pentru care a scris istorie, iar pe viitor nu exclude să revină la Donețk într-o funcție oficială.

Răzvan Raț e de părere că titlul în Ucraina se joacă în continuare: „Nu e totul pierdut pentru Șahtior”

Răzvan Raț e de părere că titlul se joacă în continuare în Ucraina, chiar dacă Dinamo Kiev pare favorită: „Sincer da, dar asta este alegerea lui. E greu să vorbesc acum. Eu nu aș fi făcut-o, dar nu are legătură una cu alta!”. Fostul elev al lui Mircea Lucescu a fost surprins de faptul că acesta a acceptat să devină antrenorul rivalei lui Șahtior: „Se joacă în continuare. Mi se pare că o să fie și play-off sezonul ăsta. Eu cred că Șahtior poate reveni pentru că mai e de jucat. Nu e totul câștigat pentru Dinamo, nici totul pierdut pentru Șahtior!”, a spus Raț în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Șahtior Donețk, Raț a declarat că nu ar accepta o eventuală ofertă a lui Mircea Lucescu dacă acesta l-ar dori în staff-ul său la Dinamo Kiev: „Nu aș merge! Dar încă o dată: fiecare vede lucrurile într-un fel. Deci nu pot să judec eu pe nimeni. Cu atât mai puțin pe Mircea Lucescu!”.

Deși nu a mai ținut în ultimul timp legătura cu Mircea Lucescu, Raț consideră că nu s-a pus problema ca Il Luce să revină la Șahtior: „Nu știu asta, dar din moment ce nu a mai rămas acolo… Cred că nu mai încape îndoială dacă a fost dorit sau nu. Dacă a plecat de acolo înseamnă că nu au vrut să îi mai prelungească înțelegerea sau ceva de genul. Repet, nu cunosc dedesupturile, în ce condiții a plecat, cum a plecat. Nu am mai vorbit în ultimul timp”, a recunoscut fostul jucător.

ADVERTISEMENT

Ce spune Răzvan Raț despre o revenire la Șahtior Donețk

Întrebat de FANATIK dacă s-a pus problema sau se gândește să revină la Șahtior Donețk într-o funcție, Răzvan Raț a dezvăluit în premieră că au fost discuții, dar momentan vrea o pauză de la fotbal: „Am avut discuții dar nu în sensul ăsta pentru că nu m-am retras de foarte mult timp. După ce am revenit în România am fost ocupat cu totul alte chestii decât fotbalul și nu am avansat discuții de genul ăsta, dar nu se știe niciodată! Ucraina e a doua mea casă”.

Răzvan Raț înțelege și reacțiile ultrașilor lui Dinamo Kiev care îl contestă pe Mircea Lucesc meci de meci, indiferent de rezultatele echipei: „Ultrașii sunt ultrași! Ei văd lucrurile în absolut cu totul alt mod. Nu e nicio surpriză. Pentru ei Mircea Lucescu reprezintă pur și simplu Șahtior-ul în Ucraina și cu asta-basta! E simplu pentru ei”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Internaționalul român îl cunoaște foarte bine pe Mircea Lucescu și consideră că principala sa calitate este aceea de a reuși să cucerească titlul cu echipe fără nume sau cu jucători fără un CV extraordinar: „El a demonstrat-o și cu alte echipe, nu doar cu Șahtior. La fel și în Turcia. A făcut din echipe fără nume sau cu jucători fără nume niște formații care să se bată an de an la titlu! Ăsta este cel mai mare talent al lui Mircea Lucescu! E o surpriză, dar deja nu mai pare nimic ieșit din comun”, a mai explicat Raț.

Iar Dinamo Kiev este cel mai bun exemplu în opinia lui Răzvan Raț. Mai ales că Șahtiorul domină fotbalul în Ucraina de ani de zile, dar Lucescu a reușit să câștige un trofeu în fața rivalei chiar de la prima partidă: „Șahtior are jucători în momentul de față cu mult mai multă greutate și valoare, cel puțin pe hârtie. Dar ușor-ușor pentru Mircea Lucescu doar se confirmă regula (n.r.râde). Dinamo Kiev nu e o echipă mică dar de mulți ani de zile nu îi face față lui Șahtior și nu a câștigat trofee. Acum au reușit să câștige deja Supercupa Ucrainei”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT