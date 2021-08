Răzvan Simion a împlinit 41 de ani și a sărbătorit într-un mod inedit. Prezentatorul TV a pleat în vacanță alături de iubita lui, Daliana Răducan. Bruneta i-a transmis un mesaj partenerului ei cu ocazia zilei de naștere.

Cei doi au plecat în Seychelles, unde se bucură de vremea bună și clipe de vis în doi. Fostul Lidiei Buble trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de actuala parteneră și pare mai fericit ca oricând.

Răzvan Simion a împlinit 41 de ani. Ce surpriză i-a pregătit Daliana Răducan prezentatorului TV

Răzvan Simion a împlinit 41 de ani și a plecat în Seychelles Daliana Răducan i-a făcut prezentatorului TV o declarație de dragoste cu această ocazie.

Fosta arhitectă de la „Visuri la cheie” i-a urat „la mulți ani” iubitului ei în cel mai frumos mod posibil. Amândoi au postat aceeași imagine pe conturile lor de socializare, însă cu descrieri diferite.

În timp ce prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a scris „Mergând spre 41…”, iubita lui a avut un mesaj mai romantic. „Ține-mi dragostea în palmă” este descrierea pe care Daliana Răducan a atribuit-o fotografiei.

Răzvan Simion și Daliana Răducan sunt împreună de un an

Răzvan Simion a avut timp de cinci ani, însă au decis să meargă pe drumuri separate în vara anului trecut.

Prezentatorul și-a găsit fericirea mai repede decât ar fi crezut. În timp ce Lidia Bube se bucură de singurătate, fostul ei iubit formează o relație de un an cu Daliana Răducan.

Inițial, cei doi au fost discreți în privința relației lor. Au mai existat zvonuri cum că cei doi ar forma un cuplu, însă prima apariție în calitate de cuplu au avut-o la nunta lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu.

Răzvan Simion a rămas în relații bune cu Lidia Buble după ce s-au despărțit. Vedeta de televiziune a rămas managerul artistei, așa că interacționează destul de des.

Blondina are o părere foarte bună despre iubita fostului ei partener, după cum a declarat la un moment dat. Cântăreața a spus că Daliana Răducan este o femeie norocoasă pentru că formează un cuplu cu Răzvan Simion.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă”, a declarat Lidia Buble, potrivit