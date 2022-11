Răzvan Simion și Dani Oțil, amintiri din copilărie! Ce au dezvăluit matinalii de la Antena 1: ”Părinții îl cam uitau”

Răzvan Simion și Dani Oțil, simpaticii matinali de la Antena 1, și-au amintit de cum au luat viața în piept, cei doi muncind încă de când erau minori și ajungând, în timp, doi dintre cei mai de succes prezentatori din România.

Răzvan Simion și Dani Oțil, prieteni de mici

Viețile celor doi s-au schimbat destul de mult după perioada în care au fost prezentatori la radio, în Timișoara, la Radio Vest. Răzvan și Dani sunt de nedezlipit încă de când erau la grădiniță, cu toate că Oțil primise oferte de a prezenta anumite emisiuni și singur, însă le-a refuzat pe toate.

Cei doi au funcționat foarte bine împreună și nu își imaginează cum ar fi să prezinte un show unul fără celălalt. De la „Bravo, România” până la „X Factor” și matinalul „Neața” de la Antena 1, cei doi au fost întotdeauna tovarăși, avându-se ca siamezii, indiferent de proiectul despre care a fost vorba.

au povestit câteva lucruri în premieră despre începuturile lor în showbiz, în cadrul podcastului lui Horia Brenciu de pe YouTube.

„Am fost câțiva ani și colegi de bancă. Noi ne-am cunoscut la grădiniță. El venea mai rar la grădiniță, pentru că părinții îl uitau mai des”, a declarat mai în glumă, mai în serios, în dialogul cu Brenciu.

Oțil, uitat la grădiniță de părinții lui

Oțil a confirmat ceea ce a spus Simion, spunând că părinții lui munceau cu schimbul și aveau impresia că îl va lua de la grădiniță întotdeauna celălalt. „Când unul ieșea de la muncă, celălalt avea impresia că mă ia (n.r.: de la grădiniță)”, a mărturisit Oțil.

Dani Oțil a rememorat perioada copilăriei sale la Reșița, unde atât el cât și prietenul său de-o viață nu au trăit în condiții tocmai bune, vremurile fiind unele vitrege în majoritatea țării.

„Noi am fost foarte săraci. Extrem de săraci. Era sărăcia și apoi ce vine după sărăcie… Cred că în primul an de vizionat ciocolata Africana (n.r.: în vitrina unui magazin de pe un bulevard din Reșița) nu am avut bani să o iau niciodată. Aveam 14 ani la Revoluție. Apoi am aflat că nu era o ciocolată scumpă”, a povestit Dani Oțil ușor emoționat, retrăind acele momente.

Deși nu aveau un sfanț și multe din lucrurile de care azi se bucură nu și le-ar fi permis în anii 1990, cei doi nu au lăsat garda jos și au muncit pentru a nu ajunge să doarmă în gări.

Dani s-a îmbrăcat pentru interviul de la radio ca la discotecă

„Noi ne-am câștigat banii de la 17 ani. Am bătut Deva, am bătut Timișoara. La TVR ne-au chemat la casierie și ne-au dat niște bani. Eram în clasa a 11-a, a 12-a. Ne-am dus, ne-am angajat”, și-au amintit aceștia despre începuturile lor.

Primul lor job important a fost la Radio Vest, în Timișoara, acolo unde prezentatorii de televiziune s-au prezentat cu un singur CV amândoi. Dani și-a amintit una din cele mai amuzante faze, de la pregătirea pentru interviul de angajare. Oțil se ferchezuise ca la discotecă, însă Simion l-a tras de mânecuță, iar sfatul primit de la el l-a ajutat să obțină postul.

„Căminul în care am locuit eu în facultate era aproape lipit de clădirea radioului. Mi-aduc aminte că eu aveam o singură cămașă. Era neagră cu verde, ca pe vremuri cum mergeam la discotecă.

Aveam multe tricouri, ca și azi. Mi-aduc aminte fața lui Răzvan, eram frezat, aveam deja barbă, trei floace cum se zice… Aveam cămașa bună, părul impecabil. Și eu zic, ce-i asta? Păi pentru interviu.

Oamenii de radio nu sunt așa ferchezuiți. M-am dus la baie, mi-am stricat freza și am făcut bine. Nu spun de ce”, a completat Dani Oțil.