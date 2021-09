Răzvan Zăvăleanu a găsit vinovații pentru intrarea lui Dinamo în insolvență. Concluziile raportului de cauze și împrejurări

Dinamo pregătește planul de reorganizare al clubului, iar în zilele următoare vor avea loc primile întâlniri preliminare pentru cei înscriși în tabelul creditorilor.

În același timp, DDB luptă în continuarea pentru și încearcă să găsească noi surse de finanțare pentru a scoate clubul din impas.

Răzvan Zăvăleanu îl „îngroapă” pe Pablo Cortacero, principalul responsabil pentru intrarea în insolvență

În urma acestui raport, pentru care administratorul judiciar al lui Dinamo a cerut mai mult timp, Zăvăleanu a spus lucrurilor pe nume și va prezentat acest raport în fața judecătorului sindic.

Conform , acestea sunt concluziile raportului de cauze și împrejurări: „În fapt, managementul defectuos al membrilor din conducerea Dinamo 1948 SA, respectiv Lotus Perfect Products SRL, Fernandez Pablo Manuel Cortacero și Couto Lago Alejandro, a fost cauza principala a intrării debitoarei în incapacitate de plată, ce a culminat cu deschiderea procedurii insolvenței prin intermediul prin Încheierii de ședința pronunțată la data de 28 iunie 2021, în dosarul nr. 18583/3 2021, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă”.

Astfel, pe lângă Cortacero, Răzvan Zăvăleanu îl consideră vinovat și pe Couto Lago Alejandro și anunță următorii pași pe care clubul Dinamo îi va face: „Văzând ieșirile din patrimoniu, în conformitate cu atribuțiile ce îi sunt conferite prin Legea nr. 85/2-14, în vederea analizării incidenței prevederilor art. 117-122 din același act normativ, administratorul judiciar va solicita informații și documente suplimentare debitoarei, urmând să analizeze care sunt ieșirile amintite în cuprinsul raportului au avut menirea să conducă la îmbunătățirea/eficientizarea activității sau care din aceste ieșiri îmbracă formă unor operațiuni frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor”.

Răzvan Zăvăleanu ar putea recurge la acțiuni juridice împotriva lui Pablo Cortacero și Couto

În cazul în care administratorul judiciar va descoperi „operațiuni frauduloase ale debitorului” ar putea recurge la acțiuni juridice împotriva lui Cortacero și Couto:

„În ipoteza în care se va constata că oricare din ieșirile amintite mai sus (dar fără a se limita la acestea) îmbracă forma unor operațiuni frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, administratorul judiciar va promova acțiuni pentru anularea acestora și repunerea părților în situația anterioară.

Reorganizarea reprezintă soluția cea mai benefică pentru recuperarea unui procent cât mai ridicat din totalul creanțelor înscrise în Tabelul de Creditori”, se arată în concluziile formulate.

Răzvan Zăvăleanu e recompensat pe măsură pentru munca prestată la Dinamo

Administratorul judiciar al lui Dinamo și firma de insolvență RTZ Partners pe tot parcursul acestui proces și stare juridică specială.

Astfel, Zăvăleanu primește 10.000 de euro lunar+ TVA până la aprobarea planului de reorganizare, după care va scădea până la 7.000 de euro+TVA pe o perioadă de un an. Pentru al doilea an din perioada de reorganizare juridică Zăvăleanu va mai încasa lunar 10.000 de euro+ TVA , în timp ce în al treilea an va ajunge la suma de 11.500 de euro + TVA.

Ba mai mult, firma de insolvență va primi un bonus de 35.000 de euro + TVA pentru realizarea planului de reorganizare, iar dacă va reuși să scoată Dinamo din insolvență va încasa un comision de 250.000 de euro + TVA. La toate acestea se adaugă și un procent de 6% plus TVA comision din transferul oricărui jucător și 5% comision din orice proces câștigat de club pe prevederile art. 117 şi/sau 169 din Legea nr. 85/2014 (n.r. Legea insolvenței), dar și un comision de 3% la atragerea oricui investitor.