Reacția devastatoare a presei din Israel după ce Romania i-a învins cu 2-1: „Săgeată în inimă!”

Presa din Israel a tunat și a fulgerat la adresa jucătorilor după 1-2 împotriva României. Cu toate acestea, ziariștii speră în continuare că naționala lor va fi prezentă la turneul final din Germania. cum a fost primită în Israel înfrângerea în fața României.

Gabi Safta face „revista presei” din Israel după înfrângerea în fața României: „E durere mare, dar mai există speranță”

Gabi Safta a făcut turul principalelor publicații din „Țara Sfântă”: „E durere mare în presa sportivă din Israel, dar mai există speranță. ‘Lupta nu s-a terminat!’. Acesta este titlul din ziarul One. ‘Suntem la 180 de minute de Berlin. Speranța nu e pierdută. Se încurajează israelienii. Am pierdut cu România, dar jucăm semifinala Ligii Națiunilor’”.

Israelienii speră în continuare că naționala lor va fi la Campionatul European de vara viitoare: „Ziarul One vine cu detalii: ‘Pe 21 martie, Israel joacă împotriva Islandei sau Ucrainei, iar pe 26 martie finala cu Bosnia sau Finlanda’.

Într-un articol de analiză a meciului, titlul este: ‘Săgeată în inimă’. Se scrie că ‘Israel a ratat o mare ocazie, că echipa lui Hazan s-a predat, dar că încă stă la coadă pentru biletul la Euro’”.

Gabi Safta savurează calificarea României și citează presa din Israel: „S-au calificat pentru că au meritat”

Gabi Safta a trecut apoi la un alt articol sugestiv din presa israeliană: „’În două cuvinte: durere mare’. Așa își începe ziarul Mariv cronica. ‘Oaspeții au fost mai buni, toți au văzut asta. Alb-albaștrii nu și-au îndeplinit sarcina să aducă zâmbet în Israel. România și Elveția s-au calificat pentru că au meritat’.

Iată o bucățică din articol extrem de interesantă: ‘Israel a vrut, dar să privim adevărul în față. Israel nu a reușit nicio victorie cu adversare de nivelul ei sau mai puternice. Nu am bătut Elveția, nu am bătut România, nu am bătut Kosovo. Am câștigat de două ori greu cu Belarus și cu Andorra o dată. Nu e de ajuns pentru a ne califica’”.

O altă publicație felicită „tricolorii” pentru modul în care au abordat partida: „Analiză interesantă a lor. Sport One scrie: ‘România a jucat deștept în repriza secundă și a profitat de fiecare greșeală din defensiva Israelului, care acum urlă spre cer”.

Ce au spus jucătorii Israelului și selecționerul Hazan: „Asta e cea mai mare dezamăgire”

Sunt și declarații ale câtorva israelieni. Vedeta Zihavi a promis că în martie echipa lor se va califica totuși. Gloukh era dărâmat, plin de lacrimi. A spus că ‘Israel merita mai mult decât o profundă dezamăgire.

Antrenorul Hazan a spus că în loc de 2-0 în minutele bune din debut, echipa lui și-a pierdut inexplicabil concentrarea. Și el vorbește de șansa din luna martie. Îi laudă pe elevii lui pentru că au arătat tot ce puteau. Și a mai zis impresionant: ‘Am văzut în tribună copii și familii. Îmi pare rău pentru ei că nu am reușit să le readucem zâmbetul. Asta e cea mai mare dezamăgire’.

Presa din Israel, îndurerată după 1-2 cu România