Ce și-au promis „tricolorii” după calificare! Dezvăluirea facută de Mihai Stoichiță: „Ar fi păcat să nu profităm”

Mihai Stoichiță a intervenit telefonic la . Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a făcut o dezvăluire din vestiarul naționalei.

Mihai Stoichiță, dezvăluire după calificarea „tricolorilor” la Euro 2024: „Primul loc!”

România s-a calificat la Campionatul European după opt ani de pauză. „Tricolorii” nu se satură doar cu această performanță și

„(n.r – Ce a fost la hotel aseară?) Meniul. Mușchi de vită, pulpe de pui și niște salate. Am băut și noi câteva beri, câte un pahar de vin și ne-am culcat. N-a fost altceva, știi că nu sunt mincinos. Vreo două ore am stat. De când am ajuns la hotel.

(n.r. – Pe la ce oră s-au dus băieții la culcare?) Nu știu. Cred că pe la 2 noaptea. Ne-am sculat devreme și acum ajungem la Aeroport, la Budapesta. (n.r. – Ce s-a discutat la masă? Vrem să câștigăm grupa, să batem Elveția?) D-asta a durat doar două ore berea aia. Dacă vin 50.000 de oameni la București, la meci, să le oferim o bucurie în continuare.

Dacă tot am ajuns aici, de ce să nu profităm de moment? Așa vorbeau și băieții și conducerea. Totată lumea. E păcat să nu apuci când ți se oferă ceva să te apuci de el. De ce să te mint? Ne gândim la primul loc”, a declarat Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Rămâne Edi Iordănescu?

Mihai Stoichiță a vorbit și despre viitorul lui Edi Iordănescu. Directorul tehnic al FRF e convins că actualul selecționer va continua și în preliminariile lui World Cup 2026, chiar dacă

„Se alintă, credeţi-mă. Este din familia Iordănescu, îl ştiu şi pe taică-su. Se alintă. Este prea tânăr ca să meargă prin ţările prin care am fost şi eu, să ia globul la pas. Nu este cea mai mare fericire.

Mai bine stai la tine acasă dacă poţi să faci o treabă bună, pentru că este cu totul altceva. Eu aşa ştiu că va rămâne. Asta am vorbit cu el. Nu ştiu cât, e treaba lui şi a preşedintelui.

Ei negociază perioada, eu doar pot să propun. Eu am vorbit cu el că rămâne şi în următoarele preliminarii”, a adăugat Stoichiță.

