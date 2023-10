Reacţia lui Florinel Coman după ce a fost lăsat pe bancă împotriva Belarusului: “Am treaba mea la FCSB! Să facă ce vrea”

. Edi Iordănescu nu l-a introdus în meciul cu Belarus pe unul dintre cei mai în formă jucători din SuperLiga. Gigi Becali a dezvăluit reacția lui Florinel Coman după ce a fost lăsat pe bancă împotriva Belarusului.

Reacţia lui Florinel Coman după ce a fost lăsat pe bancă împotriva Belarusului

Duelul României de la Budapesta s-a terminat la egalitate, scor 0-0. Printre jucătorii de atac pe care Edi Iordănescu îi avea la dispoziție se afla și fotbalistul de la FCSB. La FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit reacția lui Florinel Coman după ce a fost lăsat pe bancă împotriva Belarusului.

Latifundiarul din Pipera susține că jucătorul naționalei nu este deranjat de alegerea selecționerului și că este concentrat pe ce are de făcut la echipa de club. Totodată, Becali a mai precizat că Florinel Coman era “tricolorul” care putea aduce golul în duelul cu Belarus.

“Coman la ora asta, când pune piciorul pe minge, când a primit-o, cu o singură mișcare pe care o face el, este pericol de gol. Prima mișcare pe care o face imediat intră, ori driblează, ori dă la poartă, ori dă pasă de gol, ori mai driblează și dă pasă de gol. Orice minge care ajunge la Coman e pericol de gol.

Eu l-am întrebat dacă s-a certat. A zis că nu, că nu e supărat, că el își vede de treaba lui. A mai spus că a zis ‘Eu am treaba mea la FCSB. Când mă cheamă la echipa națională, mă antrenez. Treaba lui. Să facă ce vrea’. Adică nu este afectat, nu are niciun conflict”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali, enervat că nu a jucat Coman în Belarus – România 0-0

La FANATIK SUPERLIGA, : “Sincer, m-am uitat, am văzut că nu e niciun jucător de-al meu și nu mă interesa că nu era. Dar Coman, nu avea voie să lipsească. Și atunci am zis de ce să mă uit? Că dacă mă uit o să se ducă jucătorii mei, că sunt ortodocși, că sunt ai mei frații mei, și o să vreau să dea gol și când o să se ducă și ăia, o să vreau să dea și ăia (n.r. – Belarus).

Cum să mă uit la un meci în care vreau să marcheze ambele echipe? Cum să mă uit la un meci și să nu țin 100% cu echipa mea națională? Mai bine nu mă uit ca să nu fac păcate. Și nu m-am uitat și cu asta basta.

Pe cuvântul meu dacă m-am uitat. M-am enervat! Cum să nu îl bagi pe Coman? Hai că nu îl bagi pe Olaru, treaba ta. Dar Coman? Și atunci nu m-am uitat și la ora 2 m-am sculat, am apăsat puțin pe telefon și am văzut 0-0. Și am zis Domnul a făcut dreptate. Face dreptate Domnul când batjocorești oameni.

Și dimineață, pe la 10, când am ieșit de la biserică l-am sunat pe MM și l-am întrebat care e treaba. Cum s-a întâmplat? Cică nu a jucat Coman deloc, l-a băgat pe Olaru puțin și a zis (n.r – Edi) că a avut momente statice. Eu nu știu ce înseamnă asta și cică nici el (n.r. – Mihai Stoica) nu știe ce înseamnă asta”.

Gigi Becali, despre Florinel Coman la echipa națională