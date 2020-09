Reacția uimitoare a soției celebrului artist Constantin Măgureanu, după accidentul rutier în care un tânăr de 26 de ani a murit

Soția artistului popular Constantin Măgureanu se face vinovată de provocarea unui accident de mașină, în urma căruia a murit un tânăr de 26 de ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Veronica Măgureanu a avut o primă reacție despre accidentul în care a fost implicată, la mai bine de câteva luni de la acest incident nefericit.

Nevasta cântărețului de muzică folclorică a făcut câteva declarații uluitoare recent, oferind detalii neștiute. De asemenea, în urma accidentului de mașină provocat de aceasta a decedat un tânăr cioban de 26 de ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a reacționat soția artistului Constantin Măgureanu. A provocat un accident rutier în care a fost ucis un tânăr

Vizibil încă șocată de toate cele întâmplate cu mai bine de două luni de zile în urmă, Veronica Măgureanu a avut o intervenție pe un post de televiziune. Aceasta a făcut dezvăluiri despre accidentul provocat, în urma căruia a existat și o victimă.

Mai exact, e vorba de un tânăr de 26 de ani de meserie cioban care și-a pierdut viața. Femeia se deplasa pe un drum național de pe raza orașului Turnu Măgurele, iar în autoturism se afla în acel moment și fiul său cel mic.

ADVERTISEMENT

În fața mașinii pe care Veronica Măgureanu o conducea a apărut o turmă de oi. Soția cântărețului nu a mai avut când să aplice măsurile de siguranță la volan și a intrat în plin în animale.

„Am de 20 ani permis, n-am zgariat niciodată mașina, sunt foarte precaută mai ales când sunt cu copiii în mașină. S-a întâmplat pe un drum național, mi-au sărit din partea dreaptă niște oi pe mașină. Oile au sărit pur și simplu pe mașină, n-am frânat, nu am avut nici reacție de a frâna. Cum să franez când într-o fracțiune de secundă îți sar niște oi pe capotă și pe parbriz.”, a susținut Veronica Măgureanu, într-o apariție TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În urma impactului a murit un cioban de 26 de ani, însă nu sunt cunoscute foarte multe detalii despre cum și-a găsit bărbatul sfârșitul.

“Norocul meu a fost că am avut 70-80 km/h viteză. Am auzit totul pe mașină, nimic călcat cu roțile. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat ața să nu am ceva pe conștiință că aș fi călcat pe ceva. În acele oi mai exista și un cioban, Dumnezeu să-l odihnească, că nu mai este printre noi, dar acel cioban s-a atins de mașina mea, a fost în șanț și probabil au ricoșat oile. A avut o singură lovitură la cap. Eu nici n-am știut de acel cioban în acel moment, asistentele de pe salvare mi-au spus.”, a continuat Veronica Măgureanu.

ADVERTISEMENT