Reacție dură a lui Victor Pițurcă despre CSA Steaua. “Viitorul nu sună bine absolut deloc!”

. Despre formația din liga secundă a vorbit și fostul selecționer al echipei naționale. Victor Pițurcă a avut o reacție dură la adresa conducătorilor de la CSA Steaua și nu vede cu ochi buni ceea ce se întâmpla la gruparea din Ghencea.

Reacție dură a lui Victor Pițurcă către CSA Steaua

Victor Pițurcă a oferit un interviu în care a avut o reacție dură către conducătorii de la CSA Steaua. Fostul selecționer al echipei naționale este de părere că viitorul clubului din liga secundă nu sună foarte bine. Pițurcă a mai spus că s-au făcut promisiuni, legate de promovarea “roș-albaștrilor” în SuperLiga, dar se pare că acestea nu sunt respectate.

“Viitorul clubului Steaua nu sună bine deloc. Absolut deloc! La ultima întâlnire ne-am întâlnit cu oameni din Minister, care conduc, și unul dintre ei mi-a promis că anul acesta 100% Steaua va avea drept de promovare.

Iată că nu s-a ținut de promisiune și cred că nici nu-l interesează să se țină de promisiune. Poate există un ‘nu’ mai înalt care zice ‘lăsați să rămână FCSB-ul Steaua și Steaua să rămână aici unde îi este locul’.

Eu cred că cei din Minister ar trebuie să ia frâiele și să facă ceva pentru această echipă. Dacă nu, nu mai are rost să încurcăm lumea și să se pună mereu aceeași întrebare, în fiecare zi”, a declarat Victor Pițurcă, la .

Chipciu, atac brutal la adresa celor de la CSA Steaua

Alex Chipciu a marcat un gol în victoria celor de la U Cluj cu CSA Steaua, scor 3-1, în Cupa României Betano. Fostul jucător de la FCSB a vorbit după meci despre rivala de pe Ghencea. .

“Dacă asta e Steaua, am luat-o razna, să îmi bag piciorul! Dacă eram copil, nu mai țineam cu Steaua. Dacă asta e Steaua, Doamne!.. Cum Steaua? Cu echipamentul ăla ‘fake’ (n.r. – fals, în limba engleză)? Bătaie de joc în țara asta

Am jucat la ultimul meci al FCSB-ului înainte să plece de aici, în 2015 (n.r. 4-1 cu Viitorul), sunt 7-8 ani de atunci. E un stadion fabulos, dar nu are nicio legătură cu Steaua de când eram eu mic. E ceva fantomă aici. Peluza Sud nu îmi e indiferentă, am trăit niște momente cu cei de acolo, chiar dacă m-au făcut sclavul domnului Gigi Becali.

Nu mă interesează, ei sunt sclavii Armatei! Eu am câștigat ceva măcar la viața mea. Bine, și noi suntem, într-un fel, sclavi ai statului, ca români. Păcat de stemă, că e frumoasă rău de tot! Au fost fotbaliști mari de tot aici, Pițurcă, Lăcătuș. Să continui tradiția asta cu jucătorii ăștia, cu echipamentul ăsta ‘fake’… Asta e părerea mea, nu mă mai interesează trecutul, nu mai contează nimic.

Contează doar prezentul. Peluza era mare, erau oameni, dar în restul stadionului erau 5 suporteri.. Copiii făceau poze cu mine, e cam dubioasă asta cu FCSB și CSA Steaua. Nu mai înțeleg nimic”, a declarat Alex Chipciu.