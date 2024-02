Reacție dură din partea conducerii Rapidului după înfrângerea cu Ferencvaros: ”El e principalul vinovat”

. După această înfrângere, echipa giuleșteană are șanse minime pentru calificarea în optimile de finală ale competiției.

Președintele clubului Rapid, după înfrângerea cu Ferencvaros: ”Sunt foarte supărat”

La finalul mecului, președintele Bogdan Vasiliu s-a arătat dezamăgit de rezultat și a fixat obiectivul Rapidului din acest sezon al Ligii Florilor.

”Vom crede în șansele noastre până la final. Dacă cei de la Ferencvaros se împiedică, suntem peste ei. Dezamăgit e puțin spus pentru meciul de azi. Sunt foarte supărat. Am crezut mult în victorie. Anul acesta am făcut meciuri foarte bune în Champions League. Astăzi n-am avut o prestație la nivelul celor trecute.

Jucăm în Champions League, jucătoarele sunt plătite să suporte presiunea. Am jucat atâtea meciuri cu sabia deasupra capului. Nu poți spune că e un sezon ratat. A fost o grupă a morții. Am zis de la început că e infernală. Am făcut față cu brio.

În campionat, obiectivul e locul 2, pentru a obține wildcard de Liga Campionilor. E greu de crezut că se mai poate întâmpla ceva ca să schimbe ierarhia campionatului. Miercuri avem meci cu CSM, încercăm să reducem din handicap”, a declarat președintele Rapidului conform .

Acuzații pentru Kim Rasmussen după Rapid – Ferencvaros 20-23

Vasiliu l-a acuzat pe Kim Rasmussen, antrenorul aflat pe banca Rapidului în prima parte a actualei stagiuni, că este principalul vinovat pentru eșecul din acest sezon.

”Trebuie să spun, chiar dacă va durea, Kim Rasmussen a ratat complet pregătirea din vară. El e principalul vinovat pentru acest parcurs mai slab. Tot e a făcut a fost complet greșit. Lucrul acesta a dus și la multe accidentări. La momentul respectiv părea o soluție bună. Îmi pare rău că n-am încetat colaborarea cu el din vară”, a declarat Bogdan Vasiliu.

Calculele pentru ca Rapid să ajungă în optimile de finală ale Ligii Campionilor

După înfruntarea cu Ferencvaros, rămâne cu 7 puncte în grupa B, la 3 în spatele adversarei de azi. Pentru a ajunge în optimile de finală, formația din Giulești ar avea nevoie de un miracol.

Calculele arată că Rapid este nevoită să învingă în ultimele două partide, în deplasare cu Zaglebie și acasă cu Esbjerg, în timp ce Ferencvaros trebuie să bifeze două eșcuri: acasă cu Kristiansand și în deplasare cu Metz.