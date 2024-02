Reacţie dură în războiul impresarilor după transferul lui Moldovan la Atletico: „Jucătorul are de pierdut!”

Adrian Neaga nu a gustat . Declarații acide la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Neaga, sfaturi pentru impresarii Andrei Balmoș și Bogdan Apostu: „Să-și regleze conturile în privat”

Adrian Neaga : „E păcat, îi cunosc pe amândoi. Cu Andrei Balmoș am vorbit mai mult în ultimul timp. Eu cred că nu e OK cum procedează ei.

Ar trebui să sune în privat, să-și regleze conturile în privat, nu să apară pe la televizor, pe la emisiuni și să expună acest lucru public.

Primul care are de suferit e Horațiu din punctul meu de vedere. Și eu am pățit cu un jucător, dar n-a aflat nimeni. Am mers mai departe, am reglat-o în particular cu oamenii care au fost implicați și cu asta basta. Trebuia să vin pe la televizor să spun sume și astea?”, a mai spus impresarul.

Adrian Neaga îi atrage atenția lui Horațiu Moldovan: „E singurul care are de pierdut”

Adrian Neaga e de părere că acest conflict îi aduce o imagine negativă lui Horațiu Moldovan: „Singurul care are de pierdut e jucătorul. Am văzut și declarații ale lui Apostu vis a vis de el. Din punctul meu de vedere trebuie mai mult respect în fotbalul românesc.

Nu doar la nivel de impresari nu există. Nu există nici între oamenii care conduc fotbalul românesc în momentul de față.” .

Andrei Balmoș, atac lansat la adresa lui Bogdan Apostu: „Banii îl orbesc”

Andrei Balmoș, noul impresar al lui Horațiu Moldovan, a fost primul care a ieșit la atac: „Se pare că banii îl orbesc și cam ăsta e caracterul lui. Am crezut că suntem prieteni. Mi se pare o răbufnire, o frustrare a domnului Bogdan Apostu pe subiectul ăsta.

Văd că domnul Apostu este orbit de niște bani care nu știu în ce măsură îi aparțin ținând cont că agenții FIFA licențiat sunt și eu, nu numai Bogdan Apostu. Domnul Bogdan Apostu să țină minte că și-a luat licența tot prin relațiile mele că a făcut cursurile cu aceeași avocați pe care eu i-am recomandat.

Bine, el în fond este un circar care apare la televizor. Cred că ar trebui să înființăm din nou OTV-ul pentru el. I-am și trimis mesaj în sensul ăsta să ne vedem să discutăm ca doi bărbați. Probabil că el nu se consideră destul de bărbat să ne întâlnim”.

Replica lui Bogdan Apostu: „Un personaj obscur”

Bogdan Apostu a intervenit și el în direct ulterior: „Nu l-am considerat o amenințare, chiar este. Instanțele abilitate vor decide dacă e un mesaj de întâlnire sau nu. Eu consider că trăim într-o lume în care lucrurile astea sunt demult trecute.

Domnul cred că este o titulară greșită adresată acestui personaj obscur care nu face altceva decât să încerce să își construiască o imagine pe spatele unor oameni care au muncit. Eu vă întreb ce legătură are el cu acest caz și cu discuția mea cu Horațiu?

El vorbește la plural. Să înțeleg că e și declarația lui Horațiu? Ar fi grav dacă ar fi așa. Dacă Horațiu este reprezentat de un astfel de personaj e foarte grav. Mai ales pentru portarul echipei naționale.

Cred că e vorba de același băiat care în urmă cu o lună se ruga să facă o poză cu mine ca să îi crească numărul de urmăritori sau acum două-trei luni se ruga pe la mine pe la birou să facă o poză cu mine.

Realitatea nu e cea expusă de acest personaj și o vom demonstra în instanță atât în relația mea cu Horațiu Moldovan cât și relația cu el. Mi-a adus deservicii mari de imagine, dar asta e situația. Este piscul vieții lui acest război mediatic inventat cu mine și s-a băgat fără să fie treaba lui”.

Adrian Neaga se implică în războiul impresarilor după transferul lui Horațiu Moldovan