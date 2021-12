Universitatea Craiova se revoltă împotriva lui FC Voluntari! Oltenii vor să facă sesizare la Consiliul Concurenței

Meciul dintre ocupantele locurilor 3 și 4 în Liga 1, FC Voluntari și Universitatea Craiova, programat sâmbătă, a început cu un scandal plecat de la faptul că gruparea ilfoveană a anunțat că prețul biletelor este de 100 de lei. Oltenii amenință cu o sesizare la Consiliul Concurenței.

Universitatea Craiova poate reveni pe podium dacă învinge FC Voluntari

Meciul dintre FC Voluntari și Universitatea Craiova va avea loc sâmbătă, de la ora 17.30, în etapa a 19-a a Ligii 1. va fi cel mai interesant meci al rundei, în condițiile în care gazdele sunt pe locul 3, cu 32 de puncte, iar oltenii ocupă locul 4, cu 29 de puncte.

După ce șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), dr. Raed Arafat, a prezentat existente pe teritoriul României, cluburile s-au adaptat din mers.

Astfel, în contextul în care tribunele pot fi umplute la 50% din capacitate, iar competițiile sportive pot fi organizate în intervalul orar 5.00–22:00, grupările cluburile și galeriile își îndeamnă suporterii să vină pe stadion. Nu și FC Voluntari.

Atitudinea celor de la FC Voluntari ţine de o zonă care nu este în regulă, spun oltenii

„Acum am aflat de la colaboratori că sunt 100 de lei biletele, intrare generală. Am rămas şocat. Nu înţeleg! Am zis ca ar trebui să mă apuc să fac sesizări la Consiliul Concurenței. Ne batem cu echipe oraș. Nu ai cum să te bați.

Nu știm dacă vine galeria. Avem dialog foarte rar, când întreabă de ce antrenorul nu antrenează, de ce jucătorul nu joacă. Nu poţi tu, care participi la acest fenomen, să pui bilete de 100 de lei.

Din punctul meu de vedere, ţine de o zonă care nu este în regulă, care nu ar trebui să existe”, a declarat Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova la emisiunea Fotbal Club de la .

Oficialilor olteni nu li se pare normală decizia celor de la FC Voluntari

Oficialul clubului oltean avusese o reacție și la foarte scurt timp după ce ce FC Voluntari a anunțat că un bilet le meciul cu Universitatea Craiova costă 100 de lei. „Am fost șocat când am aflat prețul biletelor.

Nu înțeleg lucrul acesta. Suntem cinci echipe exclusiv private în Liga 1, restul sunt finanțate de stat, prin tot felul de Regii. Noi ne batem cu echipe oraș. Nu mi se pare normală această decizie, nu ai voie, nu este în regulă”, .

Reacții ironice ale fanilor Universității Craiova

Și fanii Universității au fost nemulțumiți de atutidinea celor de la FC Voluntari. Ei au luat cu asalt pagina de facebook a grupăii ilfovene și au umplut de comentarii acide statusul la care s-a făcut anunțul cu prețul biletelor.

„Așa e când te pricepi doar la săpat via…”, „Sigur va fi 50% din capacitate ocupat!”, „Râs și batjocură”, sunt câteva dintre reacții. Unii suporteri ai formației antrenată de Laurențiu Reghecampf au făcut comehtarii ironice.

„Vrea Tamaș șampanie cu foița de aur”, „E piesă de teatru și se joacă cu casa închisă”, „Așa-i prețul, de parcă vine Bayern Munchen” și „Vreți sâ scoateți banii pe tot sezonul regulat”, sunt câteva dintre reacții.

Biletele la partida FC Voluntari – Universitatea Craiova se pot cumpăra inclusiv după ce începe meciul

În respectivul anunț, FC Voluntari aduce la cunoștința suporterilor că tichetele de acces la meci se pot achiziționa de la casa de bilete a stadionului „Anghel Iordănescu” în ziua de vineri, 10 decembrie, între orele 10:00 și 18:00, și sâmbătă, 11 decembrie, de la 10:00 la 18:15.

Totodată, se mai precizează că vor avea acces pe stadion, în limita a 50% din capacitate, „următoarele categorii de persoane: cele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, cele care certifică faptul că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi de la confirmarea infectării cu SARS-CoV-2 și cele care prezintă un test PCR negativ efectuat în urmă cu maxim 72 de ore, respectiv un test antigen negativ efectuat în urmă cu maxim 48 de ore.

Documentele medicale care atestă apartenența spectatorilor la una dintre cele trei categorii de mai sus vor fi prezentate la stadion împreună cu biletul. De asemenea, este obligatorie prezentarea, alături de documentele medicale, a unui document de identitate”.