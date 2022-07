Reacţie vehementă a companiei care deţine drepturile tv pentru SuperLiga: „Nu vrem să fim luaţi de proşti!“

Adrian Mihalcea, antrenorul Chindiei, a spus după meciul cu FC Botoșani, scor 2-3, că sistemul VAR din România e cel mai ieftin din lume, în timp ce , este nemulțumit de banii din drepturile TV.

Reacţie vehementă a companiei care deţine drepturile tv pentru SuperLiga

a avut o reacție vehementă pentru Superligă: „LPF nu a dorit să amâne meciul CFR-ului. Domnului Mititelu îi transmit că nu are cum să nu primească banii la timp, pentru că banii se plătesc în avans.

Nu avem variante pentru a avea patru meciuri cu VAR duminică. Din punctul acesta de vedere, ne-ar fi convenit ca meciul de la Craiova să se desfășoare la ora 12”.

„Astăzi, în momentul de față, e posibil ca meciul de la Sfântu Gheorghe să se desfășoare fără VAR, dar căutăm soluții.

Pe două mașini se pot instala maximum 7 camere, iar pe una 14 camere. Noi vorbim și de producția meciului și atunci dacă la meciul de seară dintre Rapid și FCSB va fi carul TV cu peste 10 camere, atunci va fi și mașina cu 14 camere VAR”, a mai spus Orlando Nicoară, la TV .

„Nu vrem să fim luați de proști!”

„Ne-au deranjat comentariile antrenorului de la Chindia, e a doua cea mai scumpă variantă de VAR din lume cea a noastră. Deci nu poți să cumperi o tehnologie nici chinezească, nici făcută pe vapor.

Dacă nu se prelungește contractul cu eAD, trebuie găsită o altă soluție pentru sistemul VAR peste doi ani.

E o piață liberă, meciurile din Liga 1 valorează 100.000 de euro fiecare meci și vă pot spune că prețurile de vânzare au fost mult mai mici, deci orice televiziune putea lua meciurile astea”, .

„Noi credem, pentru că am sprijinit Liga 1 de cinci ani, că am înțeles că în Liga 1 banii din televiziune reprezintă o sumă bună și am fost de acord să plătim și banii în avans.

Nu vrem să fim luați nici de proști, nici de fraieri, nici de gușteri și ce epitete mai vreți. Iar faptul că noi ofertăm acum când se apropie o criză la nivel mondial, eu zic că e un efort mare”, a mai spus directorul eAD.