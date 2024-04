Reacții tari după suspendarea lui Gigi Becali. „Probabil au vrut să nu coboare pe gazon ca să-și ia medalia de campion”

, patronul celor de la FCSB a primit o amendă de 50.000 de lei și a fost suspendat pentru 6 luni de către Comisia de Disciplină a FRF. După au apărut și primele reacții.

Reacții tari după suspendarea lui Gigi Becali

Timp de jumătate de an, finanțatorul liderului din SuperLiga nu are voie să intre la vestiare, nu are voie să stea pe banca tehnică și nu are voie să fie în zona de meci. Acesta poate doar să vină la oficială, în tribune sau la peluză, ca un fan normal.

În afară de suspendarea primită de Gigi Becali, omul de afaceri mai are de plătit către FRF și o amendă de 50.000 de lei. Pe lângă cei 5000 de lei pe care trebuie să îi achite clubul FCSB.

În urma deciziei luate de Comisia de Disciplină a FRF, la FANATIK SUPERLIGA au apărut și primele reacții ale analiștilor din platoul show-ului găzduit de Horia Ivanovici.

“E o suspendare doar de dragul de a fi suspendat. E normal. Poate trebuia să se dea un exemplu, pentru că a discutat, nu în termeni laudativi, la adresa unei doamne arbitru.

Nu îl afectează, practic, cu nimic această decizie. Banii sunt importanți, pentru că intră în bugetului forului sub care sunt comisiile și atâta tot. În rest, dânsul oricum nu merge pe stadion de ani de zile.

Poate să îl afecteze puțin, cred, că și-ar fi dorit să meargă pe teren, pe stadion la sărbătorirea titlului. Pe stadion poate să fie, dar știi cum e… ar fi vrut să fie (n.r. peste tot) și să se încoroneze ca A1 (n.r. antrenorul 1)”, a spus Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

“Probabil au vrut să nu coboare pe gazon ca să-și ia medalia de campion”

“Eu cred că de fapt că de aia e suspendarea, să nu te trezești cu Gigi Becali A1 că se duce să ia medalia. Vorbesc serios, fără mișto.

Eu cred că suspendarea este pentru a nu fi pe gazon. Să nu coboare la festivitatea de premiere dacă FCSB ia titlul. O să stea la oficială și vine echipa acolo.

Suspendarea asta e cu dedicație, doar pentru a nu se putea bucura pe gazon cu echipa dacă FCSB ia titlu. Să nu se ducă să ia medalia de antrenor”, a punctat Horia Ivanovici, FANATIK SUPERLIGA.

