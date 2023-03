Record de certificate de handicap într-o instituție de stat. Chiar și directorul și-a scos document. ”Are fata acolo, la Protecție, cine știe ce învârteli a făcut”

Peste 50 dintre angajații Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui sunt persoane cu dizabilități. Cel puțin asta arată certificatele de încadrare în grad de handicap pe care le au.

Record de certificate de handicap într-o instituție de stat

Nu doar angajații Direcției, dar și rudele și prietenii acestora au, în multe cazuri, , susține publicația locală . Tatăl șefei Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități din cadrul DGASPC Vaslui, Viorel Bâgu, are un certificat de handicap pe motiv că este nevăzător. În ciuda acestui fapt, bărbatul circulă singur prin oraș și nu oricum, ci conducând autoturismul proprietate personală.

“Domnul are handicap și nu-i corect. Vede, toată lumea zice. Dar are fata acolo, la Protecție, cine știe ce învârteli a făcut”, au declarat vecinii bărbatului pentru publicația citată. Potrivit aceleiași surse, Viorel Bâgu a declarat că e “nevăzător cât de cât” și că se descurcă singur deşi ar trebui să aibă însoțitor.

Fiica acestuia, Alina Clapa, spune că tatăl său a fost suspendat din toate drepturile și prestațiile de care beneficia în calitate de .

“Momentan, tatăl meu este suspendat din toate drepturile și pe toate prestațiile. De anul acesta, luna februarie. Nu vreți să știți ce incompatibilități am avut eu cu el. Noi am avut niște dispute, că la un moment dat nici nu am mai vrut să discutăm despre acest subiect.

El s-a supărat și ne-a zis că nu mai vrea să-i spunem că e persoană cu handicap, și să facem ceva ca să renunțe. El nu vede nici acum foarte bine, dar probabil că dorește să se joace cu sănătatea lui.

I-am spus că atât timp cât e adult, poate să ia ce decizii dorește, numai să nu mă pună pe mine într-o situație neplăcută. I-am explicat, el a luat decizia de curând să dea de permis. A mers de capul lui la Iași, împreună cu un vecin de-al lui.

Și-a făcut actele acolo, nu știu cum a ieșit cu dosarul medical și nici nu mă interesează, i-am spus că dacă vrea să conducă să vină să declare acest lucru. Prin această decizie, s-a pus și el în pericol și m-a pus și pe mine într-o situație neplăcută”, a declarat Alina Clapa.

Beneficiile la care au dreptul persoanele cu certificat de handicap

De curând, angajaților deținători de certificate de handicap din cadrul DGASPC Vaslui li s-a adăugat chiar directorul instituției, Dragoș Cazacu. Acesta a explicat și de ce nu a făcut aceste demersuri până acum, deși suferă de o boală autoimună, care i-ar fi permis să facă acest lucru.

“Aici m-au încurajat cei care și-au făcut astfel de certificate. Mi-au spus că nu e nimic rușinos să deții un astfel de certificat, ci e un drept de-al meu”, a declarat directorul DGASPC Vaslui. În acest moment, instituția vasluiană are 54 de angajați încadrați cu acte într-un grad de handicap.