Kylian Mbappe, cea mai tare glumă legată de viitorul său la PSG: “Dacă depinde de asta, eram deja plecat”. Ce nou record a stabilit francezul

Deși a dominat copios în partida cu Nantes, . Un succes la care a contribuit și Kylian Mbappe, cel care, la numai 24 de ani, a scris istorie pentru clubul parizian.

Înainte de meciul cu Nantes, Kylian Mbappe ajunsese la 200 de goluri în tricoul lui PSG. O performanță cu care egala recordul stabilit de Edinson Cavani.

Firesc, a fost în căutarea reușitei care să-l plaseze în postura de unic recordman. Însă acest lucru nu a însemnat că a pus mai prejos interesul echipei. Dovadă că până spre finalul jocului avea în cont doar un assist.

În minutele suplimentare a venit și golul pentru record. Și, firesc, dincolo de reușita istorică, întrebările de după meci au fost centrate pe viitorul său la PSG.

KYLIAN MBAPPE SCORES HIS 201ST PSG GOAL TO BECOME THE CLUB’S RECORD GOALSCORER 🏆

He did it in only 247 games 🤯

— ESPN FC (@ESPNFC)