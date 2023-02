Kylian Mbappe, încrezător după 0-1 cu Bayern: ”Putem să ne revanșăm”. Cum a atras atenția tripleta de vedete a lui PSG: ”Un fapt destul de rar”

Christophe Galtier n-a putut miza pe durata întregii partide cu Bayern pe tripleta sa de staruri, Messi, Mbappe și Neymar. Iar , impunându-se cu 1-0.

Kylian Mbappe a avut două goluri anulate și crede în calificarea lui PSG

PSG și-a dorit o revanșă după înfrângerea suferită, la limită, în finala Ligii Campionilor din 2020. Numai că istoria s-a repetat. Bavarezii s-au impus din nou cu 1-0, iar golul a venit de la același Kingsley Coman. Jucătorul crescut chiar de academia parizienilor.

Campioana Germaniei a dominat jocul în prima repriză. Atunci când parizienii au mizat doar pe Neymar și un Messi care a revenit în echipă după ce a avut probleme musculare. Iar Kylian Mbappe, care , a fost pe bancă.

Urmarea? Bayern a avut 9-1 la șuturi, PSG nu a prins spațiul porții. Totuși, s-a intrat cu 0-0 la pauză. Însă, imediat după reluare, Coman a profitat de un plonjon nereușit al lui Donnarumma, și a deschis scorul.

Galtier a reunțat la precauție. L-a trimis în teren pe Kylian Mbappe și a schimbat sistemul. Iar modificarea s-a văzut. 8-6 la acțiuni periculoase de poartă pentru parizieni și 4-4 la șuturi pe poartă. În plus, raidurile lui Mendes și Mbappe au destabilizat defensiva adversă.

Mbappe a și trimis balonul în poartă, de două ori. De fiecare dată reușitele fiind anulate, justificat, pentru ofsaid. La cel de-al doilea gol, poziția lui Nuno Mendes a fost la limită. Dar în afara jocului. Iar la o altă acțiune a fundașului stânga, reluarea lui Messi a fost respinsă, cu noroc, de Pavard, în corner.

”Trebuie să ne amintim finalul. Suntem în dezavantaj, dar am văzut că suntem capabili să-i punem în dificultate. O să mergem acolo, în Germania, să ne calificăm.

Nu trebuia să joc, dar am vrut să-mi ajut colegii. Am muncit zi și noapte. Nu am reușit ceea ce mi-am dorit, mereu vreau să joc, dar uneori trebuie să te mulțumești cu ceea ce poți face, iar astăzi am putut doar atât.

Avem nevoie ca toți jucătorii noștri să fie sănătoși pentru retur, ca toată lumea să mănânce bine și să doarmă bine. Când avem echipa completă și jucăm fotbalul nostru ofensiv, nu se simt confortabil. Cu ce ​​am văzut, e loc de revanșă”, a spus, la final, Mbappe.

Ce note au primit starurile lui Galtier

Sergio Ramos și Nuno Mendes, ambii cu 7,4, au obținut cele mai bune note din tabăra parizienilor din partea lui . Leo Messi a primit nota 7, în timp ce Neymar a fost creditat cu 6,5, iar Mbappe cu 6,1.

La , Donnarumma, cu 7,7, și Sergio Ramos, 7,4, au fost considerați cei mai buni jucători ai parizienilor. Messi a primit nota 7,1, brazilianul Neymar a fost creditat cu 7,0, iar Kylian Mbappe doar 6,3.

Presa franceză, concluzie tristă: ”PSG s-a trezit prea târziu”

”PSG se trezește prea târziu și pierde prima manșă împotriva lui Bayern Munchen”, a scris L’Equipe. Cotidian care a semnalat faptul că cedând și în fața lui Bayern Munchen, PSG a ajuns la trei înfrângeri la rând în toate competițiile.

Un lucru care nu s-a mai întâmplat de mai bine de 11 ani. Mai exact de la sfârșitul lunii noiembrie 2011. La momentul respectiv, QSI tocmai sosise la clubul francez. Iar PSG ceda împotriva lui Nancy (0-1), Marseille (0-3) și Salzburg, în Europa League (0-2).

În timp ce RMC Sport a remarcat un alt aspect. Și anume acela că la finalul meciului, pentru prima dată după multă vreme, Leo Messi și Neymar s-au îndreptat către galeria lui PSG. ”Un fapt destul de rar pentru a nu fi subliniat. În ultimele luni am remarcat că ei au mers direct către vestiar după meciuri, atât după ​​înfrângeri, cât și la victorii”, au scris jurnaliștii francezi.