Recuperează boxul în lupta cu UFC? Dana White, surprins de Mike Tyson: „Șocant, absolut incredibil”

Meciul dintre Mike Tyson și Roy Jones Junior a fost evenimentul finalului de an în sporturile de contact. Performanța celor doi, în special cea a lui ‘Iron Mike’, l-a impresionat enorm pe președintele UFC, Dana White.

Chiar dacă meciul lor demonstrativ s-a terminat cu o remiză, cei doi pugiliști au făcut spectacol ca în vremurile bune la categoria grea. Mike Tyson a dat dovadă de o rapiditate ieșită din comun pentru cei 54 de ani ai săi.

Asta în timp ce „Superman” a stat bine în gardă și s-a ferit atât cât trebuie de pumnii devastatori ai „Celui mai rău om de pe planetă”.

Dana White, impresionat de revenirea lui Mike Tyson: „A arătat al naibii de bine”

Foarte probabil, Tyson și Jones Junior se vor reîntâlni într-un al doilea act al acestei confruntări. Managerul lui Roy a anunțat deja locul unde s-ar putea disputa meciul. Președintele UFC, Dana White, a fost total surprins de prestația lui Mike Tyson în meciul din dimineața zilei de duminică.

„Am avut emoții. Are 54 de ani (n.r. – Mike Tyson). Timpul nu iartă pe nimeni. Timpul nu ne iartă pe niciunul și îmi făceam griji pentru Mike. Știam că are aceeași aură incredibilă, dar totuși… Are 54 de ani! Și se bate precum un puștan! Acestea fiind spuse, a arătat al naibii de bine în seara asta”, a declarat Dana White, conform FOX Australia. 15 ani trecuseră de la ultima luptă a lui Mike Tyson, însă fostul mare campion nu a dat semne că nu poate duce lupta.

„Am luat-o razna când am văzut cât de bine arată. Mi-era teamă inițial de meciul cu Roy. Roy are 51 de ani și a fost mai activ în ultima vreme decât Tyson. Dar Roy a fost cel care a obosit înaintea lui Mike în această seară, ceea ce a fost de-a dreptul șocant.

Mă bucur pentru el. Sper că amândoi au câștigat multe milioane de dolari, pentru că mi-au depășit așteptările”, a adăugat președintele UFC.

Youtuberii l-au cucerit pe Mike Tyson: „Ajută boxul, UFC ne umilea în ultima vreme”

În gala care a avut main-event duelul dintre Tyson și Jones Junior, youtuber-ul Jake Paul a luptat pentru a doua oară în carieră la profesioniști și a câștigat în stil de mare campion meciul cu Nate Robinson, fost jucător în NBA și triplu câștigător al concursului de slam dunk-uri. Paul și-a pus adversarul de trei ori la podea, ultima dată fiind decisiv.

Robinson a rămas inert pe suprafața ringului și a avut nevoie de intervenția doctorilor pentru a își reveni. Două victorii, ambele prin knockout, din tot atâtea meciuri, acesta este palmaresul la profesioniști al lui Jake Paul.

„Jake Paul are 25 de milioane de urmăritori și eu habar n-aveam că există. Mi-a zis fiul meu că vrea să se bată cu el într-o bună zi. Dar uite că a ajuns în aceeași gală cu mine și Roy.

Ego-ul meu spune multe lucruri, dar adevărul e că acești băieți de pe Youtube ajută enorm boxul. UFC ne umilea în ultima vreme, dar implicarea boxerilor de pe Youtube ne-a ajutat să ne revenim.

Business-ul ăsta e despre bani, nu despre altceva, nu contează pe cine placi și pe cine nu. Sunt bătrân când vine vorba de treburi de genul, nu mai am energie pentru Youtube. Eu mă ocup de soție și de copii. În seara asta, nu a fost niciun promoter implicat”, a declarat Mike Tyson.