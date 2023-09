UTA Arad a reușit să smulgă un punct din deplasarea de la Botoșani în cadrul etapei a 10-a din SuperLiga. Moldovenii au condus cu 2-1, . La finalul partidei, Mircea Rednic a anunțat că .

UTA Arad a smuls un punct la Botoșani. Mircea Rednic: „Meciul a fost de înaltă tensiune”

FC Botoșani a deschis scorul prin Eduard Florescu din penalty. Cătălin Carp a egalat în startul reprizei secunde, însă după doar două minute Ilicic i-a readus în avantaj pe moldoveni. Carp i-a lăsat pe oaspeți în inferioritate numerică după ce l-a lovit intenționat pe Zabou care era întins pe gazon.

Cooper, intrat în minutul 72, a adus un punct pentru UTA cu un gol marcat la ultima fază. „Meciul a fost de înaltă tensiune, de alt risc. Am început prost. Am făcut mult greșeli.

A venit un gol pe o greșeală mică, pe care doar VAR-ul a văzut-o. Prima repriză a aparținut celor de la Botoșani, au avut o circulație mai bună”, a declarat Mircea Rednic, la finalul partidei.

Rednic a anunțat un transfer la UTA după remiza cu Botoșani: „A semnat astăzi”

Pe lângă concluziile legate de meci, Mircea Rednic a anunțat un nou transfer la UTA Arad. Tiberiu Căpușă, fostul fotbalist al Chindiei Târgoviște, a semnat în cursul zilei de sâmbătă cu formația din vestul României.

„Ne-au creat probleme, au avut situații. Repriza a doua, jucătorii care au intrat, au făcut diferența. I-am surprins cu jucători din linia a 2-a. Pot să spun că a fost ok. Când rămâi în 10, după cartonașul lui Carp… Îmi pare bine că băieții nu au cedat.

Au avut dificultăți cu mingile din lateral. Stahl a centrat perfect. Lui Copper nu-i place mingea la cap, cred că de la șampon. A mai venit un fundaș dreapta. (n.r. Tiberiu) Căpușă a semnat astăzi”, a fost discursul lui Mircea Rednic.

Dan Alexa a răbufnit după ce UTA a egalat la ultima fază: „Un rezultat nedrept”

FC Botoșani este ultima în clasament după 10 meciuri. Moldovenii au adunat doar 6 puncte și nu au câștigat vreo partidă în actualul sezon de SuperLiga. Dan Alexa consideră că rezultatul este nedrept.

”După un asemenea joc, unde toate momentele importante au fost ale noastre. Am controlat jocul. La 1-0 am avut situație clară să facem 2-0 în prima repriză. Prima repriză ne-a aparținut în totalitate. Apoi, la 2-1, avem două situații monumentale să facem 3-1. Apoi avem om în plus și corner și nu reușim să ținem cu 8 jucători în spatele mingii.

Este un rezultat nedrept, pentru că puteam să închidem jocul. Apasă foarte mult că nu am câștigat de la începutul campionatului. Echipa astăzi a făcut un meci bun. Acesta cred că a fost cel mai bun al nostru de la începutul campionatului. Echipa a avut agresivitate.

Am fost echipa mai bună astăzi, chiar dacă UTA a avut ceva posesie la începutul reprizei a doua. Ocaziile importante le-am avut noi. Vor urma meciuri dificile. Mă bucur că echipa arată o creștere”, a spus Dan Alexa.