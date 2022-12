Regele Charles, enervat de Camilla Parker Bowels, în timpul unei vizite oficiale. Imaginile au fost surprinse pe cameră: „Trebuie să plecăm!”

Camerele de filmat au surprins momentul în care Regele Charles a părut să se frustreze pe Camilla Parker Bowles, care se mișca prea încet într-o zi aglomerată. Ei au vizitat Wrexham, în Țara Galilor, unde au salutat oamenii din centrul orașului.

Regele Charles al III-lea și au fost în vizită în Wrexham, Țara Galilor, iar într-o scurtă pauză luată între obligațiile oficiale, au organizat și o întâlnire neprevăzută cu publicul.

La un moment, însă, Regele Marii Britanii s-a arătat enervat de faptul că partenera lui se mișcă prea încet și le-a cerut consilierilor să o „recupereze”.

The King and Queen Consort were in Wrexham to formally confer the cities status, and the King was overheard saying this…

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP)