Se înmulţesc înfrângerile pentru Laurenţiu Reghecampf în Arabia Saudită. pentru a semna cu Al Tai, tehnicianul român a înregistrat deja şase înfrângeri.

Reghe, la retrogradare în Arabia Saudită! I se clatină postul la Al Tai?!

Ultima a fost cu o contracandidată la evitarea retrogradării, Al Khaleej. Echipa lui Reghe a pierdut cu 1-3, după ce a condus cu 1-0 și a jucat în superioritate numerică timp de 45 de minute, la capătul unui meci care a avut de toate: goluri multe, penalty-uri şi eliminări.

Cu Dugandzic şi Cordea titulari, Al Tai a deschis scorul prin Mensah, în minutul 25. Gazdele de la Al Khaleej au egalat în minutul 45+1 dintr-un penalty transformat de Narey. În partea secundă, echipa lui Reghe a fost umilită.

Martins (61) şi Sherif (72) au marcat pentru 3-1 şi Al Tai se îndreaptă vertiginos spre retrogradare. Echipa lui Laurenţiu Reghecampf este la două puncte de zona roşie şi românul rămâne cu o sinugră victorie de la revenirea în Golf.

Rotaru, atac la Reghe: “Am câștigat la comisii, cum să îl las? Mai are să îmi dea și niște bani înapoi”

În luna septembrie, Laurenţiu Reghecampf a rupt unilateral contractul cu Universitatea Craiova pentru a da curs ofertei de la Al Tai. P FANATIK SUPERLIGA că nici până în ziua de azi nu a văzut banii din clauza de reziliere şi cei împrumutaţi:

”Mă uit în cont în cont mâine. Nu am primit. Am câștigat acum, în prima instanță, la comisii, nu știu dacă face sau nu recurs, după care se va pune în executare. 300.000 de euro a rămas, el a propus 150.000 de mii, am negociat, după ce am negociat am rămas la 300.000.

Nu am văzut banii, dacă îi primim anunțam. Orice înțelegere juridică în România trebuie confirmată de justiție. Până în acest moment, Laurențiu Reghecampf a fost antrenorul Universității Craiova, de asta nu am făcut conferință de presă de prezentare a unui nou antrenor până acum.

Am câștigat la comisii, cum să îl las? Mai are să îmi dea și niște bani înapoi, nu mulți. Mai puțin de 500.000 de euro”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Nici n-a ajuns bine în Golf că lui Laurenţiu Reghecampf i se clatină scaunul. Cu o victorie în campionat din luna septembrie, antrenorul român ar putea fi înlocuit dacă şirul înfrângerilor va continua.