Reghecampf cere transferuri înainte de Poli Iași – Universitatea Craiova: „Vrem campionatul”

Laurențiu Reghecampf își dorește să prelungească seria partidelor fără înfrângere ale „alb-albaștrilor”, iar oltenii să se întoarcă cu cele trei puncte din Copou. Poli Iași – Universitatea Craiova este programat sămbătă, de la ora 21:30, și antrenorul formației din Bănie anunță că are temeri înaintea confruntării cu trupa lui Leo Grozavu.

Laurențiu Reghecampf, înainte de Poli Iași – Universitatea Craiova: „Este o echipă care joacă fotbal, are un antrenor ambițios”

își dorește să revină din deplasarea de la Poli Iași cu cele trei puncte, însă acesta recunoaște că oltenii vor avea o misiune dificilă în Copou. Tehnicianul a avut cuvinte de laudă la adresa moldovenilor și anunță că are emoții înaintea confruntării.

ADVERTISEMENT

„Ne aşteaptă un meci dificil, cu o echipă motivată, stadionul va fi plin, pentru că e sâmbătă seara. Noi mergem să câştigăm cele 3 puncte, am avut timp să ne pregătim, am discutat despre problemele pe care le-am avut în meciurile trecute, sper într-o reacţie pozitivă şi să continuăm pe un drum bun o perioadă mai lungă.

Din ce am văzut eu, Poli Iaşi e o echipă care joacă fotbal, stă foarte bine în teren, are un antrenor foarte ambiţios, pe care-l ştim cu toţii, deci va fi dificil. Nu-mi este teamă, dar am emoţii ca la fiecare meci. Şi noi avem destulă calitate, ştim ce ne aşteaptă şi vom face totul pentru a lua cele 3 puncte”, a spus Reghecampf.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că atmosfera din interiorul vestiarului este bună, iar elevii săi sunt motivați să câștige următoarea partidă. Tehnicianul a dezvăluit că și Silviu Lung Jr. a fost o opțiune pentru Universitatea Craiova în această perioadă de mercato.

„E atmosferă bună după o victorie, e mai uşor să antrenezi decât după un meci pierdut, jucătorii sunt mai motivaţi. Pentru noi, ritmul normal este să câştigăm etapă de etapă, să dominăm, să ne impunem jocul cu toate echipele, dacă vrem să luăm campionatul. Koljic se antrenează separat deocamndată.

ADVERTISEMENT

Sper să ne impunem din primul minut, dar nu ne va fi uşor, au adus şi ei jucători cu experienţă, trebuie să facem sacrificii, să dăm sută la sută şi să ne impunem ritmul. Silviu Lung Jr. are experienţă foarte mare, a apărat foarte bine, o să-i ajute pe cei de la Iaşi. Şi pentru noi a fost un subiect, dar el vrea să apere, iar noi suntem acoperiţi pe acea poziţie”, a declarat tehnicianul.

Laurențiu Reghecampf despre Jasmin Kurtic: „Poate deveni liderul nostru de la mijloc”

i-a impresionat pe olteni încă de la primul antrenament în Lunca Jiului, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Laurențiu Reghecampf este încrezător că mijlocașul sloven poate deveni unul dintre liderii „alb-albaștrilor” în perioada următoare.

„Kurtic urmează un program de o săptămână, încercăm să-l aducem la un ritm bun, pentru că a avut o pauză lungă, a trecut şi peste o accidentare gravă, cred că o să-l avem la meciul următor, cu UTA. E adevărat că el are un CV impresionant, dar nu joacă CV-ul, trebuie să avem răbdare, e jucător nou, trebuie să-l integrăm.

ADVERTISEMENT

Cu experienţă mare, poate deveni liderul nostru la mijloc, are calitate şi experienţă, sperăm să fie sănătos şi să ajungă la forma lui, are nevoie de timp şi de răbdare. Nu va juca la Iaşi, pentru că nu e pregătit şi nu are rost să riscăm”, a spus Reghecampf.

Reghecampf cere transferuri la Universitatea Craiova: „Sper să mai aducem trei sau patru jucători”

Laurențiu Reghecampf anunță că Universitatea Craiova nu își încheie perioada de transferuri după prezentarea lui mutare anunțată în exclusivitate de site-ul nostru. Tehnicianul își mai dorește fotbaliști la formația din Bănie pentru a câștiga titlul.

„Eu sper să mai aducem trei sau patru jucători, lotul să fie dezvoltat valoric, campionatul e lung, dacă mai avem cum să mai aducem 1-2 jucători până la finalul perioadei de transferuri ar fi bine, dacă nu, vom încerca la iarnă, când ştim cum stăm şi de ce avem nevoie. Ideea este că ne dorim să luăm campionatul în cel mai scurt timp şi trebuie să facem sacrificii, vom schimba multe lucruri, pas cu pas, spre binele echipei, veţi vedea pe parcurs”, a declarat Reghecampf.