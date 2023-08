Mitriță, fabulos și cu Poli Iași! Două pase geniale și primul gol de la revenirea la U Craiova

În ciuda problemelor medicale din prima repriză, Alex Mitriță a făcut un nou meci fabulos pentru Universitatea Craiova. A marcat primul gol pentru olteni de la revenire, reușita de 3-1. Tot el pasase excepțional la primele două reușite. A inițiat faza din care Markovic a egalat și a reușit un assist cu exteriorul la golul lui Andrei Ivan. Tabela a fost închisă de Rogoljic.

“O victorie meritată, un efort foarte mare. Am simțit o contractura. A doua repriză, am discutat în vestiar, am analizat ce am facut gresit in prima repriza si am făcut opusul. Îmi doresc să ajung la națională. UTA e o echipă grea, cu tradiție, trebuie să ne gândim bine la ce avem de făcut. Suntem bucuroși când câștigăm”, a declarat Mitriță la final.