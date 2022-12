Regina TikTok-ului, Cristina Almășan, o mămică care câștigă bani grei din online: ”Am vomitat 9 luni”

Cristina Almășan a acordat un interviu exclusiv pentru FANATIK în care a povestit cum este viața de mămică, cât de mult o ajută iubitul în creșterea fetiței, dar și de ce încasări se bucură în social media. Îndrăgita influenceriță ne-a mărturisit că a avut o sarcină grea, însă faptul că a adus-o pe lume pe fiica sa, sănătoasă, îi aduce cea mai mare bucurie din lume.

Cristina Almășan, o norocoasă! Iubitul o ajută cu toate: „Nici nu concep să fie altfel”

ne-a împărtășit faptul că iubitul o ajută cu cea mică și este extrem de implicat, iar în ciuda sarcinii grele pe care a dus-o, lucrurile s-au așezat frumos acum, în viața ei. „Momentan nu am niciun proiect, abia din ianuarie vreau să revin treptat și pe social media, că anul acesta am lipsit destul de mult din online”, a spus Cristina, raportat la viața profesională.

„Nu știu la ce se referă alte mămici când zic că se schimbă total (n.r. – după venirea pe lume a unui copil). Într-adevăr, e o schimbare, pentru că ai o nouă responsabilitate și un omuleț de crescut, dar eu sunt aceeași. Și în continuare îmi voi desfășura activitatea cum am făcut-o și până acum, doar că cu mai multă organizare. Îmi împart timpul astfel încât să pot să petrec o bună bucată de vreme și cu bebelina.

La mine toată sarcina a fost dificilă. Am avut o sarcină toxică și am vomitat 9 din 9 luni. Dar pofte ciudate nu am avut deloc. De fapt, nu am avut pofte… în afară de cele pe care le am de obicei, de când mă știu”, a mai spus Cristina Almășan, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Categoric (n.r. – iubitul se implică în creșterea fetiței). Nici nu concep să fie altfel. Nu am cum să numesc tată pe cineva care nu se ocupă de creșterea copilului lui”, a mai punctat influencerița.

Influencerița, declarații sincere despre câștigurile din online

Pentru că toată lumea se întreabă cât câștigă , bineînțeles că am avut și noi aceeași curiozitate în ceea ce o privește pe Cristina Almășan. Aceasta ne-a mărturisit că suma diferă de la o lună la alta, însă nu se poate plânge sub nicio formă, căci câștigă suficient încât să-i poată oferi fetiței sale tot ceea ce are nevoie.

„Mi-e greu să zic o sumă fixă pentru că niciodată nu încasez aceeasi sumă de bani. Dar pot să spun că strâng suficient cât să îmi permit să îi ofer fetiței absolut tot ce își dorește”, a mărturisit Cristina, în exclusivitate.

Printre toate aceste lucruri, Cristina Almășan și-a făcut timp să ne vorbească și despre cum l-a cunoscut pe iubitul său, dar și cum a aflat, după 6 luni de relație, că este însărcinată. De asemenea, influencerița visează să îmbrace rochia albă, la un moment dat, însă pentru moment, ea și partenerul său nu iau în calcul varianta nunții.

Cristina Alămășan nu plănuise să devină mămică

„Am fost la el la salon, prin prietena mea cea mai bună și așa ne-am cunoscut. Am început să ieșim prin cercuri comune de prieteni și ușor, ușor, după vreo 4 luni, am fost și împreună. Iar după 6 luni de relație am aflat și că sunt însărcinată.

A fost un șoc pentru noi, pentru că nu plănuisem asta, dar într-un final ne-am bucurat tare mult că s-a întâmplat așa, iar acum suntem mai fericiți ca niciodată. Știu sigur că într-o zi voi îmbrăca și rochia de mireasă, dar nu știu, însă, când. Momentan nu ne gândim la asta”, a mai spus Cristina Almășan, pentru FANATIK.

Mai mult, Cristina ne-a vorbit și despre surpriza pe care le-a făcut-o părinților săi: a plecat la ei, în Germania, cu bebelina! În privința modului în care va petrece sărbătorile, vedeta ne-a declarat că va sta acasă alături de iubitul său, însă nu exclude varianta unui plan spontan ce ia naștere pe ultima sută de metri!

„Acum sunt la părinții mei în Germania. Am venit cu bebelina fără să le zic, le-am făcut surpriză, pentru că ei nu mai puteau să își ia concediu anul acesta, ca să vină în România.

Dar pe 24 mă întorc acasă pentru că este ziua iubitului meu și probabil că tot acasă vom petrece și sărbătorile. Încă nu avem niciun plan. Oricum, suntem destul de oameni spontani și ne hotărâm mereu pe ultima sută de metri”, a conchis Cristina Almășan, pentru FANATIK, în exclusivitate.