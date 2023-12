Regretul lui Marian Iancu. De ce n-a luat Poli Timişoara niciodată titlul: “Era o Federaţie coruptă!”

Cu toate că vorbim despre un sistem controversat, care mereu nemulțumește o echipă sau alta, Marian Iancu e convins că dacă ar fi avut VAR în vremurile când era patron, echipa sa ar fi câștigat cel puțin un campionat. Totodată, Marian Iancu a lăsat să se înțeleagă că arbitrajele ar fi fost oricum influențate, chiar și cu VAR, de prieteniile dintre cluburile de fotbal și președintele de atunci al FRF, Mircea Sandu.

Regretul lui Marian Iancu. Ce i-a lipsit Politehnicii Timișoara pentru a fi campioană

aș fi câștigat cel puțin o cupă și un campionat. Depinde și cum te situai în relația cu Mircea Sandu. Cupa o luam sigur, dar titlul mai depindea de cât îl lăudai pe Sandu. Nu cred că m-aș fi calificat pentru a fi campion. FRF de atunci a vrut să ne încoloneze.

Pe mine, pe Mititelu, pe Porumboiu. De aceea nici nu mai suntem acum în fotbal. Era o Federație coruptă. Uneori mă gândeam să fac măcar o singură dată un compromis, dar nu am putut. Eram atât de prost să cred că nu mă poate opri cineva.

Ulterior mi-am dat seama că nu aș fi avut vreo șansă. Un alt regret este că am cerut arbitru străin la meciul cu Unirea Urziceni. Asta spun pentru cunoscători. Am cerut străini și nu am urmărit și cum a fost adus acel italian, dar mă opresc aici”, a explicat Marian Iancu în emisiunea realizată de Gabi Safta la Radio Gold FM.

Referitor la arbitraj, Marian Iancu și-a adus aminte cum CFR Cluj era favorita arbitrilor din acele vremuri. ”Pe atunci era exclus ca echipa CFR să se vaite de arbitraje. Nici nu se lua în calcul. Contra lor jucam împotriva a 14 oameni”, și-a adus aminte, nostalgic, Marian Iancu. Paradoxal, CFR Cluj a fost în centrul atenției acum câteva etape, imediat după partida Sepsi – CFR, scor 2-1.

Ce s-a întâmplat? din ofsaid, validat de VAR după 4 minute de dezbateri. Mai mult, CCA a transmis un comunicat prin care și-a cerut scuze clubului CFR și i-a pedepsit exemplar pe ”vinovați”. În acest context, Gigi Becali a răbufnit dur, alături de alții, considerând că CCA favorizează evident echipa din Gruia.

”Eu am declarat că Dumnezeu va face dreptate. Aseară mai aveau puțin și se scotea mingea din poartă. Rondon, când primește mingea, e retras un metru sau doi. Nu e ăla momentul în care se trage linia. Ei trag linia când nu atinge mingea. Mai aveau puțin și scoteau mingea din poartă. Ce căutați voi?

S-a făcut dreptatea. A făcut Dumnezeu dreptatea. Cu alte cuvinte ‘Ce faceți voi mă? Pe prietenii mei? Voi trebuia să scoateți mingea din poartă încă o dată, mă’. Noi am pierdut campionatul cu Voluntari și nu și-a cerut scuze. Două goluri. Al lor (n.r. – CFR cu U Craiova) a fost validat și la noi (n.r. Volunari cu FCSB) au dat ăia gol din ofsaid.

El cu comunicatul ăsta și-a dat puțin foc la valiză. Îi fac plângere penală! Declarația asta a lui e vădită. E o chestie cu tentă. Mesajul lui e ‘Ăia sunt prietenii mei, trebuia să scoateți mingea din poartă. Bă, scoateți mingea din poartă! Altfel, vă rețin de la delegări!”, a transmis Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.