Cristi Balaj nu i-a menajat pe jucători după Sepsi – CFR 2-1. „Să vorbim și de golul egalizator, nu doar de arbitraj”

Cristi Balaj a făcut praf arbitrajul după Sepsi – CFR Cluj 1-2 și . Oficialul ardelenilor nu i-a uitat însă nici pe jucătorii lui Andrea Mandorlini.

Cristi Balaj nu ascunde neputința lui CFR Cluj: „De ce am ajuns în această situație?”

despre criza profundă de la CFR Cluj, care a ajuns la 8 meciuri fără victorie: „Trebuie să fie supărați în primul rând pe ei. Eu am stat și am vorbit cu voi 95% de arbitraj în loc să… Să nu aveți impresia că nu știm minusurile sau ceea ce am greșit noi.

ADVERTISEMENT

Am avut ocazia să facem 2-0, am avut ocazia să facem 2-1 și după care am luat acest gol unde a fost ofsaid, dar putea să nu fie. Dacă Rondon ar fi fost cu jumătate de metru mai în față sau mai pe mijlocul terenului, nu am fi discutat de această situație și vina noastră ar fi fost aceeeași”.

Președintele ardelenilor a vrut să tragă un semnal de alarmă: „Mă refer aici la toți cei care participăm la activitatea clubului, inclusiv jucătorii. De ce am ajuns în această situație? De ce am dat ocazia arbitrului să greșească împotriva noastră? De ce nu discutăm și despre golul egalizator de la 1-1.

ADVERTISEMENT

Astea sunt problemele noastre. Noi facem tot ce depinde de noi și schimbăm ceea ce putem schimba. Vina este a tuturor, nu doar a unui jucător sau a antrenorului. Toți suntem vinovați”.

Cristi Balaj anunță o campanie intensă de transferuri în Gruia: „Vom avea posibilitatea să îmbunătățim lotul”

Cristi Balaj anunță curățenia de iarnă la CFR Cluj: „În primul rând trebuie să dăm soluții mai bune. Trebuie să venim și în această iarnă vom avea posibilitatea să îmbunătățim lotul, să creeem soluții și dacă am câștigat campionatul, am făcut-o în mare măsură că fotbaliștii care au intrat pe parcursul jocului”.

ADVERTISEMENT

Balaj a evitat însă să dea nume: „Nu vreau să restrâng foarte mult discuția la anumiți jucători și atunci ar fi împotriva principiilor mele. Evit să vorbesc de un grup de jucători sau de cineva anume. Nu ar fi corect. Culpa este comună”.

Rămâne însă o mare temere și o problemă fără rezolvare în opinia lui Cristi Balaj: „Important este că știm ce avem de făcut și singura neputință să spun așa, unde nu avem cum să ne implicăm, este legată de arbitraje și nu vă ascund faptul că există echipă infinit mai protejate decât alte echipe. Au fost foarte multe greșeli și campionatul trecut cu greșeli nelimitate împotriva CFR-ului”.

ADVERTISEMENT

Hai pe FANATIK.RO să urmărești LIVE de la 10:30 FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea moderată de Horia Ivanovici apare ÎN PREMIERĂ la ora 17:30 pe YouTube și Facebook.

Cristi Balaj anunță schimbări importante de lot în iarnă la CFR Cluj după 1-2 la Sepsi