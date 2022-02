Relația dintre Dani Oțil și Mihaela Rădulescu, criticată de Andra și Cătălin Măruță: “Ce-o fi văzut la piticul ăla?”

Dani Oțil a fost împreună cu Mihaela Rădulescu timp de șase ani, cu mult timp în urmă, iar relația lor a fost criticată de Andra și de Cătălin Măruță.

Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a vorbit despre acest subiect în cadrul podcastului găzduit de Radu Țibulcă.

Relația celor doi a fost una dintre cele mai controversate la vremea respectivă, mai ales pentru că între ei era o diferență de 11 ani. Au pus capăt poveștii de iubire în 2014.

Relația dintre Dani Oțil și Mihaela Rădulescu, criticată de Andra și Cătălin Măruță

Dani Oțil și-a amintit despre cum a fost criticată de Andra și Cătălin Măruță, în timp ce se aflau la un restaurant.

La un moment dat, Mihaela Rădulescu a auzit o parte din discuția dintre prezentatorul de la Pro TV și soția lui. Aceștia ar fi făcut referire la faptul că Dani Oțil este scund, în comparație cu fosta parteneră.

“Mi-aduc aminte de o scenă mișto. Eram la un restaurant pe Decebal și noi eram aici și Măruță cu Andra la o masă lângă. Erau deja împreună de ceva timp. Ne-am congratulat că știi cum e, starurile între ele… Ne-am salutat așa, de la distanță.

Mie nu-mi plac niciodată apropierile astea, ca găinile. O parte din acest grup, îți dai seama că nu eu cu Cătălin, s-au îmbrățișat. Mihaela a intrat în baie și noi toți așteptam la intrare.

Vedeam prin geam discuțiile. Am sesizat că se vorbește de noi și era normal. Țin minte că a ieșit Mihaela și a zis: ‘Băi, ce răutăcioși! Ăștia nu știau că sunt în baie și că-i aud.’

Prima remarcă a fost: ‘Bă, dar Mihaela e înaltă, dar ce-o fi văzut la piticul ăla?’ Bine, au fost mai mult răutăți.”, a povestit Dani Oțil în cadrul

După ce s-au despărțit, cei doi au rămas în relații bune și au avut mereu numai cuvinte de laudă unul la adresa celuilalt.

Întrebat ce părere are despre Andra, soțul Gabrielei Prisăcariu a avut de spus numai cuvinte de laudă despre artistă.

Cei doi au fost împreună într-un turneu, iar prezentatorul de la Antena 1 a ajuns să o cunoască mai bine

“Eu o iubesc pe Andra. Îmi place și profesional și personal, am fost în turneu împreună și mi-am dat seama că nu am cum s-o urăsc. Ăsta-i poporul.”, a spus Dani Oțil.