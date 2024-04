Relaţie neobişnuită, o tânără din Paşcani a adoptat o lupoaică. Animalul sălbatic o costă sute de euro lunar

Kaira, cunoscută și sub numele său real, Anca Petianu, provine din orașul Pașcani din județul Iași. În august 2022,

Lupoaică adoptată de o tânără

Elza trăiește în adăpostul numit , iar lunar, Kaira contribuie financiar pentru îngrijirea acesteia Tânăra Kaira, în vârstă de 30 de ani, este o artistă muzicală talentată.

Potrivit , ea a colaborat cu numeroși artiști de renume din România, printre care se numără Delia Matache și Elena Gheorghe. În plus, Kaira este activă și în mediul online, unde postează videobloguri și este foarte populară pe platforma TikTok, unde clipurile sale strâng sute de mii de vizualizări și zeci de mii de aprecieri. Aceasta manifestă o profundă iubire pentru animale, având în grijă doi câini și, de aproape doi ani, îngrijind și de o lupoaică.

„Am mers la sanctuar ca să văd urși, dar sufletul meu a rezonat și m-am îndrăgostit de un alt spirit, și anume cel al unei lupoaice absolut superbe, care acum are o mămică nouă”, a explicat Kaira, arată sursa citată.

Îngrijirea lupoaicei costă câteva sute de euro

Deși nu a putut să aducă animalul sălbatic acasă, Kaira contribuie lunar cu câteva sute de euro către Sanctuarul Libearty Zărnești, unde trăiește Elza. În cazul unei adopții exclusive, taxa este de 600 de euro lunar.

„Cei de la sanctuar au făcut posibilă această adopție chiar și online. Am fost acolo, la acel sanctuar, și am văzut cu ochii mei ce se întâmplă, am văzut cât de multă grijă au oamenii respectivi de aceste animale și, totodată, partea tristă, am văzut și faptul că traumele acelor animale sunt reale. Sunt animale care sunt salvate din captivitate și readuse într-un mediu cât se poate de natural și lăsate cât se poate de liber.

Am văzut cu ochii mei stresul acelor animale, stres și traume, precum trauma cuștii, cu urși care pur și simplu se plimbau într-un cerc vicios, nereușind să iasă din perimetrul cuștii mentale în care au fost sau urși care și-au pierdut vederea, urși care au fost exploatați, dar și multe alte animale, precum lupoaica Elza, pe care am adoptat-o eu, căprioare și alte animale”, povestește Kaira potrivit bzi.ro.

Tânără încurajează oamenii să adopte

Kaira încurajează și pe alții să adopte animale din Sanctuarul Libearty Zărnești. Pentru o adopție simplă, în care mai multe persoane pot contribui la îngrijirea animalului, se percepe o taxă lunară de 5 euro.

Puteți adopta un animal, lucru care vine la pachet cu o donație, pentru a-i ajuta pe cei de acolo să se ocupe, în continuare, de aceste animale. Puteți face și donații simple. Eu deja am făcut acest lucru, și adopția, și donația, vreau să găsesc modalității în care să mă implic și mai mult, deoarece vibrez foarte mult cu acest lucru”, a mai spus tânăra din Paşcani, care în urmă cu doi ani a adoptat o lupoaică.

În această rezervație, există o varietate de animale sălbatice, inclusiv urși, lupi și căprioare, care pot fi adoptate simbolic pentru a fi ajutate să trăiască într-un mediu similar celui natural.

De exemplu, pentru a adopta un urs, trebuie să plătești o sumă lunară de 600 de euro. În schimbul acestei contribuții financiare, „părintele adoptiv” primește actualizări despre sănătatea animalului și fotografii cu acesta.