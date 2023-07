Repetă SUA greșelile Războiului Rece? Laboratorul lui Oppenheimer fabrică din nou miezuri de bombe nucleare

Laboratorul Național Los Alamos din New Mexico, PF-4, așa cum este cunoscută de înalții oficiali guvernamentali, se transformă dintr-un laborator experimental care se concentrează în principal pe cercetare într-o instalație care produce în masă miezuri de bombe nucleare, “sâmburii” de plutoniu de mărimea unui grapefruit.

Laboratorul lui Oppenheimer fabrică din nou miezuri de bombe nucleare

Los Alamos nu a mai produs un “sâmbure” certificat de peste un deceniu și nu a trebuit niciodată să producă mai mult de 10 într-un singur an. Dar, în 2018, Congresul a adoptat o lege care impune ca PF-4 să producă 30 de miezuri de pe an până în 2026.

Aproximativ 5 miliarde de dolari au fost deja cheltuite pentru renovarea instalațiilor înghesuite și îmbătrânite. Administrația Biden a alocat 4,6 miliarde de dolari pentru Los Alamos numai în acest an fiscal – o creștere bugetară de 130% față de ceea ce a primit laboratorul în urmă cu doar cinci ani, scrie publicația .

Camioane încărcate cu stații de lucru, strunguri și cuptoare noi sunt pregătite pentru instalare. Sunt în curs de desfășurare eforturi de recrutare de la un capăt la altul al coastei pentru a mări forța de muncă a laboratorului, care a ajuns deja la un număr record de 17.273 de angajați.

Nu cu mult timp în urmă, astfel de ambiții ar fi fost de neconceput. După prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991, SUA au încetat să mai proiecteze, să construiască și să testeze noi focoase nucleare. Rezervele au fost reduse, bugetele laboratoarelor au fost tăiate, iar forța de muncă foarte calificată a fost lăsată să se diminueze. Dar, după o pauză de trei decenii de la fabricarea de arme nucleare, SUA se întorc în joc.

O altă cursă a înarmării ar putea fi în curs de desfășurare, declanșată de ambițiile crescânde ale Chinei și de escaladarea ostilităților cu Rusia, cealaltă superputere nucleară a lumii.

Ultimul tratat privind armele nucleare rămas, cunoscut sub numele de New START, urmează să expire în 2026, ceea ce ridică temeri cu privire la o nouă eră de expansiune necontrolată. Toate cele nouă puteri nucleare se străduiesc să își modernizeze arsenalele și să construiască noi arme.

Repetă SUA greșelile Războiului Rece?

Efortul de a reporni programul american de fabricare a armelor nucleare reprezintă cel mai mare test de la Proiectul Manhattan încoace. O gamă largă de experți în controlul armamentului și de observatori nucleari, precum și o mână de legiuitori, trag cu frenezie semnale de alarmă, avertizând asupra riscurilor existențiale ale cursului pe care liderii ambelor partide l-au urmat.

Criticii spun că SUA repetă greșelile Războiului Rece, investind miliarde de dolari din banii contribuabililor în arme care, sperăm, nu vor fi folosite niciodată și care nu au mai fost testate de mai bine de o generație. Ei sunt îngrijorați de potențialele dezastre ecologice.

Washingtonul reacționează la preocupările geopolitice fără a lua în considerare consecințele repornirii propriilor noastre fabrici de bombe, spune Greg Mello, director executiv la Los Alamos Study Group, o organizație de supraveghere cu sediul în Albuquerque. “Ne grăbim într-o nouă cursă a înarmării cu ochii larg închiși”, spune Mello, “uitând tot ceea ce a mers prost înainte”.

La PF-4 s-a trecut cu mult peste astfel de dezbateri. Managerii laboratorului sunt ocupați să desigileze și să scotocească prin arhive vechi de zeci de ani pentru a extrage expertiza tehnică și inginerească pentru miezurile de plutoniu care a fost aproape pierdută în SUA.

Los Alamos a realizat 11 miezuri de dezvoltare până acum în acest an, dar niciunul dintre ele nu este destinat focoaselor nucleare. Prima groapă de testare a conceptului de armament este programată să fie finalizată la sfârșitul anului 2024, spune Robert Webster, directorul adjunct pentru armament al Los Alamos.

Webster spune că este încrezător că echipa sa poate ajunge la 30 de miezuri pe an până în 2030. “Ar putea fi mai devreme”, spune el, adăugând că cel mai important lucru este ca totul să fie făcut bine. “Încă mai curățăm mizeria moștenită pe care am făcut-o lucrând așa cum am făcut-o.”

Plutoniul, un pericol grav

Alții sunt sceptici. Biroul de responsabilitate guvernamentală (GAO) a raportat în ianuarie că este foarte puțin probabil ca PF-4 să fie capabil să îndeplinească mandatul Congresului de a construi 30 de miezuri de bombe nucleare anual, conform calendarului stabilit. O altă instalație mai mare, Savannah River Site din Carolina de Sud, care nu a produs niciodată un singur miez, a primit sarcina de a produce 50 pe an până în 2030.

Provocările legate de construirea de noi instalații și reconfigurarea celor existente cu echipamente de ultimă generație sunt agravate de pericolele extreme ale plutoniului radioactiv și ale depozitării deșeurilor.

Toate acestea ar putea duce la cheltuieli de până la 24 de miliarde de dolari din partea guvernului federal înainte ca Los Alamos și Savannah River să poată atinge obiectivul lor combinat de 80 de gropi pe an, se arată în raport. Și graba are riscurile ei.

Pericolele de mediu ale producției de gropi de plutoniu sunt bine stabilite. Ultima dată când SUA au produs miezuri la scară largă a fost în 1989, la Rocky Flats, în Colorado. Producția de la această uzină, care producea aproximativ 1.000 de miezuri pe an, a fost oprită în urma unui raid al FBI și al Agenției pentru Protecția Mediului, care au descoperit încălcări grave ale normelor de mediu.

Existau suficiente deșeuri radioactive în incintă pentru a acoperi un teren de fotbal pe o adâncime de 6 metri. 62 de kilograme de plutoniu au fost găsite în interiorul conductelor de aer ale uzinei.

Plutoniul reprezintă un pericol grav pentru oricine nu are echipament de protecție adecvat, iar numărul total de victime ale muncii efectuate la Rocky Flats este necunoscut.

Judy Padilla, în vârstă de 76 de ani, a lucrat 22 de ani la Rocky Flats, majoritatea dintre ei manipulând plutoniu în cutii cu mănuși. Padilla spune că este îngrozită de faptul că o altă generație va fabrica miezuri.

Ea a dezvoltat o serie de probleme medicale care au început în perioada în care a lucrat la uzină, inclusiv o tumoră care a necesitat o mastectomie la sânul drept. Soțul ei, Charles, care a lucrat, de asemenea, la uzină, a murit în 2014 după ce s-a luptat cu cancerul la rinichi.

Fabricarea bombei nucleare, o industrie cu drepturi depline

Laboratorul a dezvoltat primele bombe atomice aruncate asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki, care au ucis și mutilat sute de mii de japonezi în 1945. Acestea erau dispozitive rudimentare, relativ simple, care produceau explozii măsurate în kilotone, sau mii de tone de TNT.

În cursa înarmării care a urmat în deceniile următoare, proiectanții de arme de la Los Alamos au creat arme din ce în ce mai ușoare și mai distructive – unele atât de mici încât permiteau ca o duzină de focoase care distrugeau orașe să încapă în conul de atac al unei singure rachete balistice.

Dispozitivele termonucleare de astăzi produc explozii măsurate în megatone, sau milioane de tone de TNT – arme mult mai letale decât cele originale ale lui Oppenheimer. Când SUA au început să urmărească astfel de bombe, Oppenheimer a descurajat acest lucru, numindu-le “arme de genocid”.

ca pe un program unic pentru o misiune limitată. În schimb, fabricarea bombei nucleare a devenit o industrie americană cu drepturi depline.

Los Alamos era doar o fațetă a unui complex industrial nuclear la nivel național, care producea componente de armament pentru un arsenal pe care SUA îl folosea pentru a descuraja agresiunea Uniunii Sovietice prin amenințarea cu “represalii masive” și “distrugere reciprocă asigurată”. În 1967, în perioada de apogeu a Războiului Rece, stocul nuclear american a ajuns la 31.255 de arme.

“Nu este Războiul Rece, dar este un mediu asemănător Războiului Rece”, a declarat Siegfried Hecker, director al laboratorului din 1986 până în 1997. “Nu mă așteptam la o reînnoire a competiției în domeniul armamentului când am plecat de la Los Alamos.”