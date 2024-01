Rețeta de cremă de zahăr ars a Gabrielei Cristea: ”Este o nebunie întreagă”

Dacă ți-e poftă de o cremă de zahăr ars, iată o rețetă a Gabrielei Cristea, care în mod cert va fi pe placul tău. Prezentatoarea o prepară într-un mod unic. Nu ai nevoie de o listă complexă de ingrediente și nici de un timp prea mare la dispoziție.

Cum prepară Gabriela Cristea crema de zahăr ars

Atunci când nu este pe platourile de filmare, Gabriela Cristea se află acasă și împărtășește cu fanii momente din familia sa. Nu se sfiește nici să-și arate iscusința în bucătărie și deja s-a remarcat prin câteva rețețe, cum ar fi cea de cremă de zahăr ars.

ADVERTISEMENT

pentru a găti fiicelor sale, Iris și Victoria, dar și soțului său, Tavi Clonda. Le răsfață cu tot ceea ce știe ea să gătească, inclusiv cu deserturi. Cum a preparat într-o zi crema de zahăr ars?

”Vă propun o rețetă adusa tocmai din Franța. Daca sunteți amatori de cremă de zahar ars, vă propun o cremă puțin mai fină, mai delicată și nobilă. O variantă franțuzească și anume, Crème Brullee. Se va face pe deasupra cu o crustă de zahar pe care trebuie să o spargeți. Este o nebunie întreagă! Aveți nevoie de foarte puține ingrediente.”, a spus moderatoarea

ADVERTISEMENT

Lista de ingrediente

Patru gălbenușuri, 80 de grame de zahăr brun, 500 mililitri de smântână pentru gătit, cu 33% grăsime, plus o esență de vanilie. De asemenea, aveți nevoie și de o ustensilă specială, mai exact de un arzător cu ajutorul căruia puteți crea aspectul de crustă arsă, deasupra cremei.

Primul pas este să desfaceți smântâna. O puneți într-un recipient, pe care îl așezați pe foc. Nu lăsați smântâna să fiarbă, ci să se încălzească. Ulterior, cântăriți 80 de grame de zahăr și îl combinați cu gălbenușurile. Peste smântână se va turna esența de vanilie.

ADVERTISEMENT

Se amestecă toate cele menționate și fiți atente/atenți ca zahărul să se topească. Cuptorul se preîncălzește între timp la 150 de grade, iar în prealabil mai puteți încălzi niște apă. Aceasta se va pune în tava de copt, pe lângă recipientele cu crema de zahăr ars.

”Acum, după ce am bătut bine zaharul cu gălbenușurile, încep să pun smântâna puțin cate puțin. Avem grijă să nu facem omletă. Am pus în tavă mai multe recipiente mici și compoziția am adăugat-o într-un vas care are gură de scurgere, pentru a fi mai ușor să torn. Nu trebuie să puneți mai mult de un cm de cremă în fiecare formă.

ADVERTISEMENT

Trebuie să fie fină și delicată. Mâncăm franțuzește. Le-am scos și acum facem crusta de zahar. Luam zahăr și punem deasupra”, a mai detaliat moderatoarea, în timp ce a folosit și arzătorul pentru formarea crustei aurii. Spre final, crema se pune la frigider. Aici se va ține până când se întărește crusta.