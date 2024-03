Rețetă de pui crispy ca în celebrele fast food-uri. Produsul se gătește simplu și ușor, la cuptor

Rețetă de pui crispy ca în celebrele . Produsul se gătește simplu și ușor, la cuptor. Acest fel de mâncare delicios și savuros se face atât din piept de pui, cât și din mușchiuleț sau aripioare, în funcție de preferințele fiecărei gospodine.

Rețetă de pui crispy, exact ca în lanțurile de restaurante din România. Preparatul se face imediat și cu puține ingrediente, la cuptor. Cu singuranță, fiecare femeie are deja în gospodărie produsele necesare pentru a trece la treabă.

Pe lângă carnea preferată este nevoie de un mix de condimente. Se aleg cele care vă plac, printre acestea trebuind să fie neapărat sare, piper și boia. Se mai folosesc usturoi pudră, chilli, ulei de măsline și fulgi de porumb.

De asemenea, preparatul mai are nevoie de un ou și de făină de ovăz. Timpul de gătire este unul foarte mic, ceea ce înseamnă că nu trebuie să petreci ore întregi în bucătărie pentru a face o mâncare delicioasă.

Crusta crocantă și aurie este dată de timpul petrecut la cuptor, precum și de fulgii de porumb care se fărămițează în bucăți cât mai mici. este pe placul tuturor, de la mic la mare. De acum înainte nu vei mai merge la fast food.

Cum se face puiul crispy ca la restaurant

Puiul crispy se face extrem de ușor. În primul rând, rețeta spune că fâșiile de carne trebuie să stea la marinat la frigider timp de o oră. Bolul trebuie să fie acoperit cu folie de plastic. În al doilea rând, se pregătesc fulgii peste care se presară boia dulce și praf de usturoi.

De asemenea, separat se pune făina de ovăz pe o farfurie, iar într-un bol se bate oul cu un praf de sare. Puiul crispy se dă prima oară prin făină, apoi prin ou și ultima oară prin fulgii de porumnb. Se pune într-o tavă și se bagă totul la cuptor circa 20 de minute.

„Am condimentat puiul cu sare, piper, boia, usturoi pudră, chilli, plus un mix de condimente și puțin de ulei de măsline, după care l-am lăsat la marinat, timp de 1 oră. Am sfărâmat apoi fulgii de porumb, în care am adăugat boia și praf de usturoi.

După ce a trecut o oră am dat puiul prin făina de ovăz, ou (plus albuș de ou), apoi prin fulgii de porumb și am băgat tava la copt, la 180 de grade, aproximativ 20 de minute”, a scris o creatoare de conținut pe .

Tânăra, care este urmărită de foarte multe persoane datorită rețetelor sale, a servit puiul crispy cu un sos. Acesta a fost realizat extrem de simplu, din numai două ingrediente: maioneză și ketchup, care au fost amestecate bine.