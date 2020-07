Revin amenzile de 20.000 de lei. Pentru cine se aplică aceste sancțiuni uriașe

România traversează cea mai grea perioadă din starea de alertă, cu cifre record de cazuri, iar autoritățile pregătesc din nou amenzi de 20.000.

Un proiect legislativ al guvernului condus de Ludovic Orban prevede revenirea la sancțiunile uriașe existente în perioada stării de urgență.

Proiectul de lege privind carantina şi izolarea prevede amenzi care pleacă de la 500 de lei, dar pot ajunge până la 10.000 – 20.000 de lei.

La începutul acestei săptămâni, Guvernul a aprobat în ședință un proiect de lege care să pună în acord prevederile privind izolarea/carantina cu decizia Curții Constituționale.

Proiectul va merge în Parlament unde guvernul a cerut dezbaterea și votarea sa de urgență pentru a putea controla populația în această perioadă complicată a exploziei cazurilor de Covid-19.

Conform acestui act normativ, persoanele diagnosticate pozitiv sau cu simptome de coronavirus care nu respectă izolarea sau carantina în spaţiile special amenajate de autorităţi pot primi amenzi cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei.

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru persoanele juridice

De asemenea, conform acestui proiect, în cazul persoanelor juridice, amenzile pot ajunge până la 20.000 lei, valori întâlnite în perioada stării de urgență.

”Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 5 alin (1), (2) si (4) de către persoanele carantinate constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda contravenţională de la 5.000 lei pana la 10.000 lei. (2)

Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 5 alin (3) de către persoanele fizice si juridice care deţin cu orice titlu sau manipulează bunurile constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda contravențională de la 500 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice si de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice,

(3) Pentru nerespectarea masurilor prevăzute la art. 5 alin (3) se poate dispune si măsura complementara de confiscare a bunurilor. (4) Pentru nerespectarea masurilor prevăzute la art. 5 alin

(5) de către persoanele izolate in unitatea sanitara sau in locaţiile in care personalul unităţilor sanitare desfăşoară activitate medicala specifica constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda contravenţională de la 10.000 lei la 20.000 lei in măsura in care fapta nu este săvârşită astfel încât sa constituie infracţiunea prevăzută la art. 352 – Cod penal privind zădărnicirea combaterii bolilor”, se arată în proiectul de lege aprobat de Guvern, citat de România TV.