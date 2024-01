Revoluție la Universitatea Craiova! Ivailo Petev nu l-a luat în Antalya. Foto exclusiv

FANATIK a aflat în exclusivitate că Ante Roguljic nu este pe lista celor care s-au deplasat în stagiul de pregătire din Antalya și urmează să se despartă de Universitatea Craiova. Mijlocașul din Croația nu este singurul nume care se desparte de „alb-albaștri înaintea cantonamentului de iarnă, așa cum site-ul nostru a anunțat.

Ante Roguljic, aproape de plecarea de Universitatea Craiova! Mijlocașul nu face parte din planurile lui Ivailo Petev pentru cantonament

Ante Roguljic are zilele numărate la Universitatea Craiova, nefiind în lista „alb-albaștrilor” pentru Antalya. Astfel, mijlocașul din Croația este a treia despărțire de la gruparea din Bănie în perioada de mercato din această iarnă.

Tot în această zi, FANATIK a anunțat în exclusivitate că . Celor doi li se alătură la plecări și Florin Borța, așa cum site-ul nostru a anunțat după ultima partidă din 2023.

Din informațiile site-ului nostru, Ante Roguljic nu a făcut deplasarea cu Universitatea Craiova în Turcia și urmează să se despartă de gruparea din Bănie în următoarele zile. Mijlocașul croat este la formația antrenată de Ivailo Petev din 2021, însă acesta nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în ultimele două sezoane.

Mijlocașul trecut pe la RB Salzburg și dorit de Ajax Amsterdam și-a demonstrat calitățiile tehnice în minutele oferite la Universitatea Craiova, însă croat nu a fost constant în evoluții. În total, Ante Roguljic a jucat în 12 partide la gruparea din Bănie a marcat de trei ori și a oferit o singură pasă de gol în acest sezon.

Ante Roguljic s-a aflat pe lista neagră a lui Eugen Neagoe și în 2023, atunci când „Geană” a sosit la Universitatea Craiova, însă despărțirea nu s-a produs. În acea perioadă, acesta a suferit o adevărată dramă în familie și nu și-a putut găsi o altă echipă.

9 goluri a marcat Ante Roguljic în SuperLiga

400.000 de euro este cota lui, conform transfermarkt

În cantonamentul oltenilor din Turcia merg și câțiva juniori de la echipa a doua. Pe lângă portarul Goga, au mai fost convocați Gaspar, Benga, Lăpădătescu, Bana, Barbu și croatul Tomasec, fotbaliști care nu au jucat sezonul acesta la echipa mare.

Doar Benga are meciuri sezonul trecut, dar este apt după ce a suferit o interveție chirurgicală la ligamentele încrucișate. El va merge în Antalya ca fundaș stânga în locul lui Ndong, plecat la Cupa Africii pe Națiuni.

Lotul Universității Craiova pentru cantonamentul din Antalya

Portari: David Lazar, Laurențiu Popescu, Matei Goga

Fundași: Florin Gaspăr, Robert Lăpădătescu, Denis Benga, Nicușor Bancu, David Barbu, Ștefan Bana, Vladimir Screciu, Gjoko Zajkov, Pyry Soiri, Ștefan Vlădoiu, Juraj Badelj, Raul Silva, Karlo Tomasec

Mijlocași: Alex Crețu, Ștefan Baiaram, Alex Ișfan, Alex Mateiu, Alex Mitriță, Andrei Ivan, Lyes Houri, Marian Danciu, Mihai Căpățînă

Atacanți: Elvir Koljic, Jovan Markovic, Atanas Trică

Eroul Universității Craiova cu FCSB la câteva zile de la o adevărată tragedie

Ante Roguljic aștepta să fie tătic la începutul anului 2023, însă soția sa a întâmpinat probleme cu sarcina, iar ceea ce a urmat l-a marcat profund pe mijlocașul Universității Craiova. Copilul acestuia nu a putut fi salvat, iar mijlocașul a fost afectat, motiv pentru care a plecat de urgență din România spre Croația.

La câteva zile de la revenirea la antrenamentele Universității Craiova, Ante Roguljic i-a salvat pe „alb-albaștrii” în derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională, scor 1-1. Acesta i-a centrat perfect lui Elvir Koljic pe finalul confruntării din primăvară pentru ca bosniacul să smulgă un punct din deplasarea din Capitală.

Un alt gol important marcat de Ante Roguljic în tricoul „alb-albastru” este în deplasarea cu Hapoel Beer Sheva, scor 1-1. Mijlocașul a deschis scorul în prelungiri după o execuție genială, însă israelienii au marcat rapid și s-au calificat în grupele Conference League după penalty-uri.

Trei plecări și un singur transfer la Universitatea Craiova. Anunțul lui Mihai Rotaru

în perioada de mercato. După transferul lui Pyry Soiri anunțat în exclusivitate de FANATIK, finațatorul „alb-albaștrilor” anunță că alte două mutări sunt aproape de a fi rezolvate de către gruparea din Bănie.

„Acum am închis telefonul, am vorbit cu Ivaylo despre doi jucători. Fundaș central, unul dintre ei, acolo am avut accidentări, iar pe celălalt nu pot să vi-l spun în momentul acesta, sunt superstițios.

Nu e portar. David Lazar s-a prezentat foarte bine în meciul de Cupă, Popescu e ok. Avem doi portari valoroși și încă un tânăr foarte bun”, a spus Mihai Rotaru.