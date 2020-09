Rezultate Alegeri Locale 2020 Cluj. Emil Boc obține al cincilea mandat consecutiv

Clujenii l-au reales ca primar pe fostul premier Emil Boc, acesta obținând al cincilea mandat ca edil al Clujului. Potrivit unui exit-poll realizat de CURS – Avangarde, Emil Boc a obținut 51,52% dintre opțiuni, scrie Adevărul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chiar dacă a obținut din nou încrederea clujenilor, scorul fostului premier este în scădere față de anul 2016, când scorul său a fost de 65%.

Principalul adversar al lui Emil Boc a fost deputatul Emanuel Ungureanu, susținut de Alianța USR-PLUS, care a întrunit 38,64% dintre opțiunile exprimate. Din nou, PSD a înregistrat un eșec major în acest oraș, candidatul social-democraților, Valentin Cuibus, clasându-se abia pe a treia poziție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ceilalți adversari ai lui Boc au fost Avram Fiţiu (PMP), Botond Csoma (UDMR), Paul-Eugen Siserman (ALDE), Dan-Cristian Codrean (Pro România), Simona-Teodora Roşca-Neacşu (AUR), Sorin-Valeriu Naş (Forţa Naţională), Daniela Gîfu (PRM), Radu-Călin Lupaş (PRR), Adela-Dorina Mîrza (Alternativa Dreaptă), Bogdan Gârbovan (Partidul Verde) şi Petru Mândru (PRN).

„Am votat cu acea echipă care are viziunea şi proiectele necesare să menţină Clujul pe primul loc, să aducă în continuare investiţii şi locuri de muncă bine plătite la Cluj. Am votat cu acea echipă capabilă să unească, nu să dezbine, am votat cu acea echipă care menţine Clujul în liga campionilor în materie de inovare, cu acea echipă care asigură că în oraş nimeni nu este uitat şi nimeni nu este abandonat, cu acea echipă care modernizează Clujul în toate domeniile prin creşterea calităţii vieţii în educaţie, sănătate, locuri de muncă, mediu, infrastructură, parcuri. Adică, cu acea echipă care fructifică avantajele competitive ale Clujului”, spunea Emil Boc, după ce a votat.

ADVERTISEMENT

Emil Boc, de două decenii la vârful politicii

Emil Boc conduce una dintre cele mai bogate primării din România care a înregistrat anul trecut la bugetul local venituri în valoare de 1,1 miliarde de lei, concurând astfel cu primăriile de sector din Bucureşti și cheltuieli totale ale bugetului local în valoare de 1,36 miliarde de lei în 2019.

Boc și-a câștigat primul mandat în vara anului 2004, când a pus capăt perioadei în care Gheorghe Funar a condus orașul. În 2008 a fost reales, dar după alegerile parlamentare din toamna acelui an, a fost desemnat ca prim-ministru, funcție pe care a deținut-o până pe 9 februarie 2012, când a demisionat ca urmare a protestelor de amploare din iarna acelui an, cauzate de măsurile de austeritate impuse în perioada crizei economice.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ulterior, în vara anului 2012, a candidat din nou pentru funcția de primar de Cluj pe care a obținut-o la limită în fața lui Marius Nicoară, candidatul susținut de către USL. Alegerea sa a fost unul dintre puținele succese notabile obținute de către PDL la alegerile locale din acel an.

Pe lângă calitatea de primar, Emil Boc este și conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice și la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În prim-planul politicii el a intrat în 2000 când a fost ales deputat, devenind lider de grup al deputaților PD, cu sprijinul președintelui partidului, Traian Băsescu. De altfel, Boc a făcut parte din garnitura de tineri promovați de către fostul președinte în PD. După alegerea sa ca șef al statului, Boc a fost preferat de Băsescu drept succesor la conducerea PD în detrimentul unor lideri mai în experimentați precum Vasile Blaga sau Adriean Videanu.